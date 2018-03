Leire Iglesias: «Este 8 de marzo ya ha sido un éxito y mañana no será lo mismo» 01:17 EFE Jueves, 8 marzo 2018, 15:29

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha asegurado hoy que la celebración este año del Día de la Mujer «ya ha sido un éxito» y ha aventurado que después de hoy «ya no será lo mismo» porque no ha sido «un 8 de marzo cualquiera».

Iglesias ha hecho estas manifestaciones durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea para explicar el V Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres (2017-2021), dotado con 241 millones de euros.

La comparecencia de Iglesias para explicar este plan coincidiendo con el llamamiento a la huelga y paros, ha sido criticado por Podemos, cuyas dos diputadas (Irene de Miguel y Jara Romero) no han asistido a la sesión, mientras que la diputada socialista María de los Angeles Camacho ha sido la única de este partido que ha secundado el paro de dos horas.

Iglesias, que ha destacado que por primera vez cuenta con una estrategia para luchar contra la violencia de género dotada con 23 millones de euros, también ha aprovechado para reclamar un Pacto de Estado sobre esta lacra, que no sea utilizado «como chantaje» y la aprobación de una Ley de Igualdad.

Ha añadido que aunque no es un plan de acción, en el mismo se apuesta por un protocolo de respuesta ante las agresiones machistas, la necesidad de un nuevo decreto de ayudas para víctimas y la recuperación de las ayudas para colectivo de mujeres.

Tras recordar que los mayores avances en igualdad en España se ha producido con gobiernos socialistas y las medidas adoptadas en la Junta en favor de la misma, ha defendido su participación en el pleno una vez que se decidió su celebración, pero ha avanzado que tras su comparecencia no tendrá más actividad en su agenda.

En cuanto al plan, ha destacado el carácter transversal, que contado con una gran participación de la ciudadanía y organizaciones de mujeres, además del consenso de los agentes económicos y sociales y partidos con representación parlamentaria.

El plan, con 50 líneas de actuación, incorpora la eliminación de la violencia de género como estrategia integral, así como la atención a las mujeres y menores víctimas; mejorar el refuerzo, la coordinación y la diversidad de los servicios y los recursos públicos de igualdad en la región.

Reacciones

Para la diputada del PP Inés Rubio, no se puede hablar de igualdad cuando muchas mujeres no tienen empleo o con una brecha salarial como la actual, «que corrobora que no se están haciendo bien las cosas».

Para Rubio, la exposición de la consejera «ha sido muy triste», ha indicado que «llega tarde» porque debería haber entrado en vigor a principios de 2017 y se pregunta como será la ejecución real y los plazos concretos del mismo, porque, a su juicio, «es un plan vacío de medidas concretas».

«Nadie puede hacerse abanderado de la igualdad, ni patrimonializar lo que es de todos», ha dicho Rubio, que ha pedido a la consejera «que no eche balones fuera» y asuma sus competencias.

Por su parte, el diputado de Podemos, Eugenio Romero, ha justificado su apoyo a la celebración del pleno «para visibilizar» la importancia de las mujeres «y callar bocas» y en cuanto al Plan de Igualdad ha asegurado que «nace con retraso».

Romero ha echado en falta que la consejera explique cuales han sido las aportaciones de la sociedad que se han incorporado al plan y ha recordado que su formación apostó por cuestiones como revisar al alza los contratos de las personas que trabajan en igualdad en Extremadura, poner el foco en la igualdad en las empresas públicas y en los sectores más feminizados o reducir la brecha salarial.

No obstante, espera que «por el biende Extremadura tenga éxito y sirva para dar un paso más».

Por último, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha lamentado que muchas de sus propuestas no hayan sido tenidas en cuenta en este plan y que se hayan rechazado medidas específicas para las mujeres en el presupuesto de 2018, y ha reclamado la obligatoriedad de planes de igualdad en empresas de menos de 250 trabajadores.

Para la diputada de Ciudadanos, la ejecución de los presupuesto es la única fórmula para que las políticas lleguen a buen puerto, «porque no se trata solo de sacar pecho», ya que, a su juicio, «quedarse n la visibilidad de los números no es igualdad».