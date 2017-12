Langostinos dos salsas

Este año me toca organizar la cena de Nochebuena y la comida de Año Nuevo y he decidido recurrir al comercio de proximidad. Nada de exotismos de los mares del sur ni de carnes de bueyes japoneses estabulados en Burgos ni de lomos congelados de terneras de la Pampa. Este año, todo cercano, todo de aquí. No se trata de chovinismos ni de boicots, se trata de que quiero comer bien y que mis padres, mi suegra, mi consuegra y toda la parentela disfruten de sabores de verdad, sin artimañas ni sofisticaciones que tienen mucho nombre, pero poco deleite.

En las bebidas, haré lo de siempre, lo que llevo haciendo muchos años: me satisfacen y disfruto con los blancos y tintos de Trujillo y Puebla de Sancho Pérez y con el cava de Almendralejo así que no pienso hacer mudanza en mi costumbre. Y para los cerveceros, birras de Cáceres y Trujillo, elaboradas al lado de casa.

En aperitivos, conozco una tienda en Cáceres, en el antiguo paseo de las Acacias, donde encuentro los quesos extremeños más fascinantes: los de leche cruda de cabra de Zarza de Granadilla, las mejores tortas del Casar, los quesos de la Serena o del sur de Badajoz. En lomo, me gusta el blanco, como el que hacía mi madre. Mi infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla, sino de una alacena gigantesca de Ceclavín de cuyo techo colgaba un cerdo gigante convertido en chacina. Y en medio del techo, unos lomos blancos doblados que busco ahora por las tiendas hasta que los encuentro. Lomos extremeños de primera, un poco caros, la verdad, pero qué le vamos a hacer, compro 200 gramos y a disfrutar. Prefiero poco y bueno que abundancia mediocre.

El jamón. He descubierto unos jamones D.O. Dehesa de Extremadura a 55,95 euros el kilo que, me dicen los entendidos, salen muy buenos. Los curan en Herreruela e intenté convencer a mi suegra para que compráramos uno a medias, pero no la conseguí liar. A mi padre, sí. Ya saben: ¡hombres! Y ahí tengo el jamón, cortado, deshuesado y embuchado al vacío. Ya sé que es un pequeño sacrilegio tenerlo de esa guisa, pero si quería repartirlo con mi padre, no me quedaba otro remedio. Además, en los pisos modernos, si tienes un jamón en la cocina, o te sales tú o se sale el jamón.

Queso, lomo y jamón de primera. Con estas tres estrellas de la gastronomía extremeña no necesito más entrantes. Después, el sopilcaldino. Mi padre ha encargado tres caparazones de pollo y una gallina entera, así que el sopicaldo de este año puede ser apoteósico. Con el estómago convenientemente entonado, llegará el momento de la carne. Como ven, no dejo resquicio alguno a los sabores que se crían o se curan a más de una hora de casa. Porque para comprar la carne me fui justo a 50 minutos de Cáceres, a Acehúche. Allí, en La Chanclona, compré cabezada de lomo de cerdo ibérico, no recuerdo si era a 9 o a 10 euros el kilo. Quizás algún lector piense que se trata de una carne rústica, poco refinada, pero se equivoca. Es lo más jugoso que conozco y una de las pocas carnes que no me aburren. La pondremos al horno y mi hijo, que es cocinero, le dará el toque final con alguna salsa de setas o de frutos rojos, vaya usted a saber qué se le ocurre.

Y no hay más antes del postre. Si pones demasiadas cosas, al final comes como los pavos y ya no sabes si estás tomando torta de Valdefuentes o langostinos de Liberia. ¡Ay, los langostinos! Ya sé que faltan los langostinos. El año pasado, mis alumnas de la Universidad de Mayores de Badajoz me decían que ellas y sus hijas, si no cenaban langostinos en Navidad, sentían como que les faltaba algo. Vale, si hay que tener una fuente de langostinos en reserva por si alguien se pone triste, pues se tiene y se saca, incluso se acompañan con mayonesa y vinagreta para cuadrar el círculo tradicional: langostinos dos salsas. Y de postre, turrón de Castuera. Fuera complejos: tiene las almendras enteras y no es el más caro del mundo, pero sí es el más rico.