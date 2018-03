Ron Lalá y bocadillos

El final de la obra deja boquiabiertos a los espectadores. Eso ha escrito Marcos Ordóñez, uno de los críticos teatrales españoles más importantes, de la obra que mañana sábado, a las 20.30 horas, se representa en el Gran Teatro: 'Crimen & telón' de la compañía Ron Lalá. Y ya que salimos de la sala con la boca abierta, qué mejor idea que entrar en el Pans & Company situado enfrente del Gran Teatro a tomar un bocata con oferta.

Suena un poco zafio esto de mezclar los bocadillos con las artes, pero la relación no es baladí porque resulta que, desde hace 15 días, las entradas del Gran Teatro de Cáceres llevan impresas en la parte posterior publicidad de esta franquicia, que primero fue catalana y luego se ha hecho portuguesa, de bocatas, cafés, ensaladas, postres, 'nuggets', 'fingers', 'strips', alitas y de todo. Esa publicidad, además, da derecho a descuentos en esos productos.

Sigue sonando raro este cóctel de teatro y bocadillos, pero tras él se esconde un dato fundamental: por primera vez, un teatro público extremeño, es más, una actividad cultural de Extremadura cotidiana y diaria, no extraordinaria, festivalera ni puntual, sino continuada a lo largo del año, recibe el apoyo de una empresa privada.

No se estila eso por aquí. No se da el caso, común en otras regiones y países, de que la empresa privada apueste por la cultura pública y decida unir su publicidad a la actividad teatral o musical de un teatro autonómico. Las empresas prefieren el fútbol, los autobuses urbanos, los paneles callejeros o los cines privados a las actividades públicas organizadas por los teatros y casas de cultura de la región, donde se juntan cada fin de semana miles de personas, pero parece como si los interesadas por la cultura no consumieran o, mucho peor, parece como si la cultura no diera prestigio a las marcas, algo que solo sucede en Extremadura ya que fuera de aquí, la asociación publicidad-cultura vende.

Por eso es tan significativo que en las entradas del Gran Teatro de Cáceres aparezca, por primera vez en Extremadura, publicidad de una empresa privada, lo que se refleja, naturalmente, en apoyo económico. Es un apoyo pequeño porque la publicidad es pequeña, pero es un primer paso.

Así que mañana, en el Gran Teatro, cuando los actores de Ron Lalá borden sobre el escenario lo que Marcos Ordóñez ha calificado como el final más redondo de su carrera, aplaudiremos y podremos hacer buen uso de nuestra entrada con descuentos en Pans.

'Crimen & Telón', la obra que se representará mañana en Cáceres y esta noche en la sala Trajano de Mérida, está en gira por España tras permanecer en cartel en Madrid más de un mes. La producción de Ron Lalá viene de cosechar éxito y llenar teatros como el Calderón de Valladolid o el Palacio Valdés de Avilés. Tras Extremadura, la gira seguirá por media España: del Bretón de Logroño al MVA de Málaga y al Liceo de Salamanca.

'Crimen y telón' es una comedia donde el público puede ser el asesino. La representación es divertida, con mucho ritmo y está llena de sorpresas. El buen rato está asegurado y la escenografía, el vestuario, el humor, la música en directo y el buen trabajo actoral convierten la hora y media de representación en un sugerente paréntesis, que aleja las preocupaciones y nos absorbe gracias a la parodia, al homenaje al género negro, a las imágenes poéticas y al sabio deambular entre la intriga y la carcajada con los espectadores convertidos en testigos, en sospechosos y en protagonistas de algo inusual en Extremadura: el teatro y la cultura apoyados publicitariamente por una franquicia de bocatas.