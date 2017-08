153 kilómetros para pedalear más seguros Un ciclista, por la N-521 entre Cáceres (al fondo) y Trujillo. :: lorenzo cordero La Guardia Civil vigilará seis carreteras de la región para proteger a los ciclistas | Los tramos están en los entornos de las ciudades más pobladas, y los agentes patrullarán por ellos sábados, domingos y festivos de 9 a 14 horas ANTONIO J. ARMERO Cáceres Lunes, 7 agosto 2017, 09:02

152,7 kilómetros de carreteras extremeñas son ya más seguros para los ciclistas. Al menos es lo que asegura la administración, que la semana pasada presentó un plan específico para proteger a los aficionados a la bicicleta, que son legión. No todos los días a todas horas ni en todas las carreteras, sino los sábados, domingos y festivos de nueve de la mañana a dos de la tarde en seis tramos concretos de vías repartidas por la región, a razón de tres por provincia.

«Ya era una necesidad imperiosa», resume Pedro Romero Ocampo, ciclista profesional y desde el pasado febrero presidente de la Federación Extremeña de este deporte. A nivel profesional, él empezó a practicarlo en la carretera y lo continuó en la btt (bicicleta de montaña), donde ha conseguido sus mayores éxitos. Ha ganado tres de los cinco últimos Open de España BTT Maratón, y en los otros dos quedó segundo. Algo sabe, pues, sobre los riesgos que se asumen al salir a la calle pedaleando. Romero saluda la iniciativa de la administración, pero deja claro que «ahora, lo importante es que se cumpla lo anunciado, es decir, que haya una vigilancia efectiva por parte de la Guardia Civil y que incluya controles de alcoholemia».

LOS SEIS TRAMOS Entre Badajoz y Talavera la Real Carretera N-V, puntos kilométricos 395 al 382. De Mérida a Aljucén N-630, del kilómetro 618 al 606. Don Benito-Valle de la Serena La EX-346 del kilómetro 0 al 36,7. Entre Trujillo y Cáceres Del punto kilométrico 4,195 al 38,149 de la carretera N-521 De Cáceres a Alcuéscar Del kilómetro 558 al 589 (Cruce de las Herrerías) de la N-630. Plasencia-Aldeanueva del Camino N-630, del punto kilométrico 442,760 al 468,300 (este último coincide con el acceso a Plasencia desde esa carretera).

La Delegación del Gobierno explicó la semana pasada que esta campaña especial del Ministerio de Interior establece que las vías elegidas «estarán especialmente vigiladas por la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil». «En este sentido -asegura el Ministerio-, habrá controles preventivos de alcohol y otras drogas en estas rutas seleccionadas, así como en sus vías de acceso».

En el caso de Extremadura, las carreteras elegidas están en el área de influencia de las principales localidades. Todas ellas, de hecho, son rutas frecuentadas desde hace años por ciclistas, algunas tan conocidas como el trayecto que va de Cáceres al Cruce de las Herrerías (en dirección a Mérida). Quienes han elegido estas vías han sido las dos jefaturas provinciales de Tráfico, tras consultar con asociaciones de ciclistas.

El presidente de la Federación Extremeña certifica que se les pidió opinión sobre qué vías proteger. Y de hecho, ellos propusieron algunas que finalmente no han resultado elegidas. La Delegación del Gobierno explica que entre los factores que se han tenido en cuenta para decantarse por unas y no por otras están la inexistencia de puntos negros, tener una intensidad de circulación baja o media y una accidentalidad escasa, además del estado del firme, y un determinado límite de velocidad. Igualmente, se ha valorado la cercanía a hospitales y a autovías que puedan utilizarse como vías de servicio.

De hecho, la velocidad máxima es uno de los aspectos que se regulan en este plan para proteger a los ciclistas. Los sábados, domingos y festivos, de nueve de la mañana a dos de la tarde, en los seis tramos seleccionados los vehículos no podrán superar los 80 kilómetros por hora en las vías con arcén pavimentado, ni los 60 ó 70, según cada caso, en el resto de vías.

En sentido inverso, las jefaturas de tráfico han transmitido a la Federación Extremeña la necesidad de que los ciclistas también respeten las normas, y concretan cuestiones como el circular con precaución, el respeto a los otros usuarios de la vía o la autoprotección con medidas como vestir ropa de colores llamativos y utilizar tanto una luz roja trasera como un banderín fluorescente para señalizar la presencia, aunque sea de día.

El mensaje inverso, también

En este sentido, Pedro Romero es taxativo. «Para poder exigir, los ciclistas primero tenemos que dar ejemplo», plantea el presidente de la Federación, que destaca «que es importante empezar con planes de este tipo que ayudan al ciclista». Ahora bien, también pone sobre la mesa también un dato: Extremadura tiene 153 kilómetros de carreteras protegidas, frente a los casi mil de la limítrofe Castilla y León.

Tal y como él apunta, la comunidad autónoma está por debajo de la media nacional en este capítulo. Hay cinco regiones que suman aún menos kilómetros, aunque todas ellas son más pequeñas que Extremadura. Son Cantabria (40), La Rioja (45), Murcia (58) Madrid (86) y Baleares (90). En el otro lado de la balanza aparecen, además de Castilla y León, que lidera la clasificación nacional con 970 kilómetros protegidos, Andalucía (960), Galicia (689) y Castilla La Mancha (451).

A criterio de Pedro Romero, que acumula años de experiencia entrenando con sus bicis, los sucesos de los últimos meses, en los que se han repetido las noticias tristes relacionadas con ciclistas, sí han motivado un cambio de conducta entre algunos conductores. «En mi opinión -apunta-, hay más gente que antes que sí respeta las normas, pero también creo que hay más conductores a los que les molestamos, que nos ven y no les gustamos».

En definitiva, detecta una polarización de la actitud ante los ciclistas, que se explica principalmente por una cuestión de educación. «Hay gente que no sabe lo que es montar en bici -reflexiona el presidente de la Federación Extremeña-, y por tanto no es capaz de hacerse una idea del miedo que podemos pasar los ciclistas, del riesgo que supone que no respeten el metro y medio de seguridad cuando adelantan».