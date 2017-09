El juzgado pacense especializado en cláusulas suelo emite su primera sentencia José Merchán y Manuela Blanco muestran la sentencia en la puerta de su casa de Guadiana del Caudillo:: HOY El juez da la razón a un matrimonio de Guadiana del Caudillo que presentó una demanda hace tres meses solicitando la nulidad de su cláusula suelo ÁNGELA MURILLO Viernes, 22 septiembre 2017, 11:38

José Merchán Jaramillo y Manuela Blanco Rodríguez pidieron 50.000 euros al banco para levantar su vivienda en Guadiana del Caudillo. Ibercaja les concedió el préstamo en 2015 y en el contrato hipotecario incluyó -como era práctica habitual en el sistema bancario- una cláusula suelo del 4 por ciento.

Tras conocer la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, y negociar con el banco sin un acuerdo que les satisficiera, este matrimonio Guadiana del Caudillo contrató al abogado Pedro Antonio Zarco e interpuso una demanda el pasado 5 de junio, justo cuando comenzaba a funcionar en Mérida el juzgado creado para tramitar todas las reclamaciones por cláusula suelo de la provincia de Badajoz.

El pasado 12 de septiembre llegaba la primera sentencia de este juzgado especializado. «Contando con que agosto es inhábil hemos tenido sentencia en solo dos meses», dice satisfecho el letrado con despacho en Montijo y Valdelacalzada.

En una sentencia de cuatro páginas, el juez titular, Roberto Alonso Buzo, condena a Ibercaja a eliminar del préstamo hipotecario la cláusula suelo, al considerarla nula. La entidad queda obligada a devolver el dinero cobrado de más, recalcular el cuadro de amortización durante lo que resta de préstamo y abonar las costas del proceso. El abogado pacense detalla que el matrimonio recibirá de Ibercaja 6.334,57 euros. La resolución aún no es firme y cabe recurso.

Negociación previa

En la negociación mantenida antes de recurrir a la Justicia, el banco ofreció al matrimonio 5.500 euros. «Mi perito hizo el cálculo y vimos que esa no era la cantidad, así que mis clientes decidieron demandar».

Los fundamentos de derecho de la sentencia dan a la razón a la pareja y establecen la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de la cláusula suelo desde la firma del préstamo hipotecario. El juez se basa en el artículo 1.303 del Código Civil y en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. «La base de cálculo consiste en restar al interés ordinario efectivamente cobrado hasta el cese efectivo de dicha cláusula, el interés ordinario que hubiera debido cobrar la entidad sin la aplicación del suelo». El fallo añade que la cantidad a devolver se verá incrementada con los correspondientes intereses previstos los artículos 1.101, 1.108 y 1.109 del Código Civil.

En estos momentos sobre la mesa del letrado pacense hay un centenar de procedimientos abiertos para la eliminación de cláusulas suelo. El ochenta por ciento de su volumen de trabajo se centra en esta materia. Ya ha presentado medio centenar de procedimientos en el nuevo Juzgado de Mérida. A los que se suman los que el letrado había iniciado antes de la puesta en marcha de este órgano judicial especializado. «En esos casos la resolución también ha sido favorable a los intereses de mis clientes».

No obstante, Pedro Zarco aclara que a nivel nacional hay un pequeño número de sentencias que no han estimado las pretensiones del hipotecado «Cada caso es individual y cada cliente suscribió un préstamo con unas condiciones específicas. Las cláusulas suelo no son nulas por sí mismas. No lo serán en los casos en los que el banco pudiera demostrar que informó correctamente a los prestatarios. Aún así, se antoja complicado que el banco pueda demostrar que cumplió los parámetros de transparencia y negociación», concluye.

«Aluvión de demandas»

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida y 5 de Cáceres -los dos órganos dedicados en la región a estas reclamaciones- recibieron entre junio y septiembre un total de 1.978 demandas por cláusulas suelo. Este «aluvión de demandas» ha llevado al sindicato CSIF a considerar urgente el aumento de la plantilla de funcionarios de los juzgados extremeños.