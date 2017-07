El juzgado ordena que se investigue el presunto acoso a un trabajador ya fallecido José Sánchez, padre del fallecido, muestra el auto judicial. :: d. palma Atiende la denuncia formulada por sus padres, en la que adjuntan los correos electrónicos en los que su hijo describía la situación laboral que según él estaba sufriendo ANA B. HERNÁNDEZ plasencia. Domingo, 2 julio 2017, 00:44

El Juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia, en un auto de fecha 5 de junio, insta a que se investigue el presunto acoso laboral a Juan Diego Sánchez, un hombre de 32 años que falleció el 25 de agosto de 2016 por causas naturales en Cabezuela del Valle (Cáceres), según se aclara en el informe definitivo de la autopsia. Por este motivo, decreta el «sobreseimiento provisional y archivo» de las diligencias que se pusieron en marcha con motivo de la muerte de Juan Diego a instancias de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Plasencia. Sin embargo, «apreciándose que el fallecido pudo ser objeto de un delito de acoso en el ámbito laboral», el juzgado ordena su investigación atendiendo la documentación presentada por sus padres.

Correos electrónicos e informes médicos en los que el fallecido dejó constancia de la situación que, según su testimonio, estaba viviendo desde marzo del pasado año en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, perteneciente a la Junta y gestionado por la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx), en el que trabajaba como monitor.

De hecho, en los correos facilitados al juzgado, y que motivan la puesta en marcha de la investigación, se encuentra el protocolo de acoso que Juan Diego había iniciado y en el que solo faltaba su firma para que se activara, según la versión de su familia. «Había quedado con el comité de seguridad en enviarlo el lunes 29 firmado, porque ya no aguantaba más la situación que llevaba meses sufriendo; pero no pudo firmarlo porque murió el jueves, cuatro días antes», recuerda su padre, José Sánchez Vegazo y corrobora Natalia de la Calzada, pareja de Juan Diego durante 13 años y con quien convivía hasta su fallecimiento.

Según el relato que recoge en el protocolo de acoso que no llega a firmar, Juan Diego señala que su trabajo en el centro de Cuacos «se ha complicado; desde que despidieran a nuestro coordinador, todo ha ido en picado». Explica que esperó durante el primer trimestre de 2016 -el coordinador dejó de trabajar en diciembre de 2015- a que la situación se corrigiera. Pero como no ocurrió, Juan Diego optó por informar a su responsable laboral y a sus compañeras de las cuestiones que él creía que tenían que resolverse.

La única opción

Lo hizo a través de un correo que incluyó en el protocolo de acoso y en el que relataba las situaciones que se estaban dando en el ámbito laboral y que él entendía que le perjudicaban. Según estos documentos, esas situaciones no se corrigieron, sino que fueron empeorando con el paso de los meses y, por eso, a la vuelta de sus vacaciones de agosto estaba decidido a activar el protocolo de acoso del que dispone GPEx. «Se encontró con que nadie le hablaba en el centro», recuerda su pareja. Según dejó escrito, «activo el protocolo porque creo firmemente que es la única herramienta que me puede ayudar». «Le hicieron la vida imposible y esto no puede quedar como si no hubiera pasado nada», afirma Natalia. «A mi hijo le hicieron sufrir y queremos en su honor que se haga justicia», dice su padre.

Una carta al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, motivó que el director general de Gpex, José María Sánchez, recibiera a los padres de Juan Diego y a su pareja. «Vamos a respetar el proceso judicial abierto y no vamos a hacer valoraciones» sobre el caso, señala un portavoz de la Junta.