El juzgado obliga al SES a modificar el pacto que regula las oposiciones

Da la razón a las 30 enfermeras que lo recurrieron y ordena que se valore la experiencia en la sanidad privada

Jueves, 4 enero 2018

La experiencia en los centros sanitarios privados, sean o no concertados, se tendrá que valorar. Por lo que el Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá modificar el pacto para la mejora de los procesos selectivos, el primero con el que cuenta la región para regular las oposiciones y que fue firmado por la Administración y las seis centrales con presencia en la sectorial de sanidad el pasado 10 de julio.

Así lo ordena el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida, porque da la razón a las 30 enfermeras que recurrieron el pacto en vía judicial. No obstante, la sentencia, de fecha del pasado 29 de diciembre, no es firme y contra la misma cabe apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Fueron 50 las enfermeras que el pasado septiembre presentaron un recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra el pacto, al entender que el mismo vulnera el principio de igualdad, no tiene encaje en el Estatuto Marco, ignora la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y obvia las sentencias dictadas por juzgados extremeños, que ya han condenado al SES a valorar la experiencia para las bolsas de empleo en el sector privado no solo a los profesionales que recurrieron, sino al colectivo al que pertenecían en su conjunto.

Un mes después el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida archivó las actuaciones por parte de 20 enfermeras, porque habían transcurrido los plazos legales establecidos sin que hubieran acreditado su representación. Entonces, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo en la Asamblea que el pacto no vulnera ningún derecho fundamental, que pretende de hecho que no se judicialicen las oposiciones y que con el archivo del recurso de las enfermeras, «los jueces han dado la razón» a la Junta sobre la cuestión.

Los argumentos

Sin embargo, lo cierto es que el juez no entró a valorar en el auto de octubre la cuestión de fondo, sino que se limitó a archivar las actuaciones en lo referente a 20 enfermeras. Por lo que el proceso judicial contra el pacto continuó adelante de la mano de las 30 restantes.

Es a estas a las que ahora el magistrado da la razón, obligando al SES a modificar el pacto y valorar la experiencia en la sanidad privada. Porque, tal como recuerda en su sentencia, «lo concertado en un pacto no puede vulnerar principios tales como el de igualdad en el acceso a la función pública o los de mérito y capacidad». Las cláusulas de un pacto «no pueden ser utilizadas para ir en contra de normas de rango jerárquico superior como puede ser la propia Constitución».

Señala, asimismo, que «para excluir a determinados profesionales o no valorarles ningún mérito, si en realidad desempeñan funciones similares o poseen los mismos conocimientos o preparación», se deben argumentar los motivos. Y, según el juez, el SES no lo hace.«La mera mención de evitar litigiosidad o hacer más ágiles los procesos selectivos, no se estima que cumplimente la explicación precisa del motivo por el que se excluye la experiencia profesional obtenida en el ámbito privado, concertado o no, de los profesionales que traten de participar en los procesos selectivos».

Especialmente, también señala el magistrado en su sentencia, cuando en las anteriores oposiciones el SES sí valoró esta experiencia, cuando los jueces ya le han obligado a modificar el pacto que regula las bolsas de empleo por el mismo motivo y cuando el Estatuto Marco, «a la hora de aludir a la experiencia profesional», no diferencia entre centros públicos y privados.

Por último, porque el propio Ministerio de Sanidad está tramitando un proyecto de real decreto para fijar criterios homogéneos de baremos en fase de concurso «donde se prevé la valoración de la experiencia profesional en centros privados y privados concertados».