El juzgado investiga a once extrabajadores de ambulancias por supuestas coacciones Vehículos de la empresa Ambulancias Tenorio en el área sanitaria de Badajoz. / HOY Ha abierto diligencias tras una denuncia penal de la empresa y ha citado a los primeros cinco investigados para declarar el día 7 de mayo ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 17 marzo 2018, 08:51

La investigación sobre el transporte sanitario alcanza la vía judicial tras ser admitida a trámite una denuncia penal presentada por Ambulancias Tenorio, la nueva adjudicataria, contra once personas, nueve de las cuales son extrabajadores de la empresa.

La Asamblea de Extremadura, por tanto, no es ya la única que está investigando qué ha ocurrido en el traspaso del transporte sanitario, el motivo por el que cientos de usuarios se quedaron sin ambulancias durante los primeros días del pasado noviembre, cuando la nueva adjudicataria del servicio lo asumió. Después de que durante las tres décadas anteriores fuera gestionado por un consorcio formado por siete empresas de la región.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida ha abierto diligencias para averiguar lo ocurrido. La investigación judicial se ha puesto en marcha después de ser admitida una denuncia penal, presentada por Ambulancias Tenorio, contra once extrabajadores del consorcio, nueve de los cuales fueron subrogados por la empresa andaluza. Todos ellos son investigados y los primeros cinco han sido ya citados a declarar el próximo 7 de mayo, a partir de las 9.30 horas.

El motivo por el que el juzgado emeritense ha abierto la instrucción es para determinar si los once investigados cometieron un supuesto delito de coacciones. «Después, durante la instrucción puesta en marcha, también se podrá determinar si, además de coacciones, las once personas a las que hemos denunciado cometieron otros delitos», señalan desde los servicios jurídicos de Ambulancias Tenorio.

Delitos que se recogen en el escrito presentado por la empresa y admitido por el juzgado y que son denegación de auxilio, falsedad con publicidad (denuncias falsas), insultos y amenazas, delito de odio por radicar el domicilio social en Andalucía y tráfico de influencias.

Los whatsapp

Según la denuncia penal, las once personas contra las que se dirige llevaron a cabo acciones varias para perjudicar el traspaso, para evidenciar que la nueva adjudicataria no era capaz de asumir su gestión y forzar así al Gobierno regional a rescindir el contrato.

Por eso, en el escrito judicial se asegura que las acciones contrarias a Ambulancias Tenorio comenzaron a orquestarse en el momento en que la Junta sacó a concurso el transporte sanitario terrestre, en febrero de 2017, y se empezaron a concretar en junio de ese año, cuando la mesa de contratación propuso adjudicar el contrato a Ambulancias Tenorio. Según la denuncia, lo pone de manifiesto el hecho de que el mismo día, el 2 de junio, el PP reitera su exigencia de explicaciones ante las sombras que rodean el concurso de las ambulancias, y que el 28 de junio, cuando se produce la adjudicación definitiva, más de 24.000 firmas solicitaran una plan de viabilidad a Ambulancias Tenorio antes de quedarse con el servicio del SES. Las rúbricas fueron presentadas por la plataforma de trabajadores de ambulancias de Extremadura, «que hizo esta labor entre la adjudicación provisional y la definitiva», por tanto antes de que Ambulancias Tenorio comenzara a operar en la región.

La adjudicataria comunica al juzgado su intención de ampliar la denuncia contra más personas

«Y el primer día de servicio parece que el cambio de adjudicatario hizo que los trabajadores del centro coordinador no realizasen tan eficientemente las tareas que venían desempeñando». Puesto que empezaron a aparecer fallos: «Trabajadores que no atienden el teléfono de la empresa, vehículos que no pueden localizarse realizando las rutas, desaparición de rutas, gestiones de otras inadecuadas para que se duplique el tiempo de respuesta, etcétera». Problemas que alcanzaron su punto álgido el 8 de noviembre, cuando buena parte de los trabajadores del centro coordinador abandonaron sus puestos de trabajo. Una protesta orquestada según la denuncia y algunas de las pruebas que se adjuntan, como un whatsapp enviado por uno de los investigados el día anterior, el 7 de noviembre: «Se va a complicar la vida muchísimo entre hoy y mañana, no os digo más porque no puedo decir más, pero va a haber taconeo y del gordo».

Sin olvidar que el 8 de noviembre había medios de comunicación esperando la movilización, que hay otros whatsapp en los que se recaba ayuda para hacer un escrache al consejero de Sanidad y que se indujo a la presentación de quejas contra la nueva adjudicataria. Los datos aportados en la denuncia ponen de manifiesto que se registraron 937 incidencias entre el 2 y el 27 de noviembre;de ellas, 116 corresponden a los días 2 y 3 de noviembre, y 336 a los días 6, 7 y 8. «Casi la mitad por tanto, 452 incidencias, en cinco días, cuando los denunciados estaban en el centro coordinador».

La defensa de Tenorio asegura que sigue recopilando pruebas y que ya ha anunciado al juzgado la posibilidad de ampliar la denuncia contra más personas.