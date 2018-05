La Junta tutela a 663 extremeños que sufren situación de desamparo Imagen de archivo de mayores en un parque. :: hoy El Sepad alerta de que cada año los casos aumentan en una media de 70 más porque las familias no quieren responsabilizarse ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 14 mayo 2018, 07:44

El sistema público no solo se ocupa en la región de cuidar a los menores que no tienen quién lo haga, sino también a los mayores de edad. Y en estos momentos la Junta de Extremadura tiene bajo su tutela a 663 personas de más de 18 años que sufren una situación de desamparo o vulnerabilidad y que, al igual que los menores, no tienen quien se ocupe de ellos.

En todos los casos esa tutela se realiza a instancias de los jueces. Ante una situación de presunta incapacidad física, intelectual, cognitiva o mental que merme las facultades de la persona para tomar decisiones por sí misma y le genere un riesgo de desamparo o desatención, la Fiscalía inicia un procedimiento de incapacitación para que judicialmente se le asigne un tutor. Una función que en Extremadura es ejercida por la Comisión Tutelar de Adultos, un equipo integrado por ocho técnicos que forma parte del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia).

«La Comisión Tutelar de Adultos se ocupa de los mayores de edad cuando éstos no tienen una familia que se responsabilice de ellos o que, aun teniéndola, prefiere no hacerlo», explica Consolación Serrano, directora gerente del Sepad.

En ausencia de familia, el juez puede asignar la supervisión de la persona que la necesita a la Comisión Tutelar de Adultos de la Junta de Extremadura. Así lo ha decidido en 663 casos, el número de expedientes activos en la actualidad. Aunque son 965 los contabilizados desde que la Comisión Tutelar de Adultos se puso en marcha en 1996. «Cada vez son más las personas que tutelamos porque cada vez las familias asumen menos», resume la directora gerente del Sepad.

De hecho, según los datos facilitados por este organismo, el número de casos se está incrementando en una media anual de 70. De las 663 personas de las que hoy se responsabiliza la Junta, la mayoría (396) son hombres, residentes en la provincia de Badajoz (314) y 222 del total tienen más de 60 años.

La Comisión Tutelar se encarga de la gestión de la vida de todas y cada una de estas personas, en función del encargo judicial. Asume su tutela cuando se trata de una incapacidad absoluta (ahora mismo en 472 casos de los 663), lo que supone que la Administración se encarga de sus cuidados personales, económicos, sociales, jurídicos... En el resto de casos, la Junta asume solo la parte que le encarga el juez, ya sean los aspectos jurídicos o económicos, por ejemplo.

La región cuenta para asumir estas funciones con la ayuda de la Fundación de Tutelados de Extremadura, otro organismo público que hace posible que trabajadores sociales lleven a cabo un seguimiento ambulatorio de las personas que son responsabilidad de la Administración; una supervisión en sus propios domicilios. En otros casos, que son la mayoría ahora (449), «la incapacidad que presentan impide que vivan solos y, por tanto, son atendidos en centros públicos», detalla Serrano. Ya sea en centros sociosanitarios, de rehabilitación, discapacidad o viviendas tuteladas. «El objetivo es conseguir el mayor bienestar posible para la persona tutelada», zanja la gerente del Sepad.