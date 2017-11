La Junta y Podemos acercan posturas en la reunión sobre los Presupuestos Representantes de la Junta y de_Podemos antes de la reunión sobre los Presupuestos 2018 / Brígido Fernández El PP amenaza con no acudir a un nuevo encuentro el próximo miércoles si no recibe documentación adicional sobre el proyecto JUAN SORIANO Jueves, 9 noviembre 2017, 23:26

El PSOE y Podemos acercan posturas mientras que el PP se aleja de un acuerdo con la Junta de Extremadura para los. Los primeros ya hablan de puntos en común y los populares amenazan con abandonar las negociaciones por falta de información.

La Asamblea acogió ayer una nueva ronda de encuentros entre la Junta y los grupos de la oposición. Se trata de la primera dedicada a los Presupuestos después de las que tuvieron lugar, sin éxito, para abordar una reforma fiscal. El próximo miércoles habrá una nueva entrega.

La primera reunión se celebró entre la Junta y Podemos. La diputada de la formación morada, Jara Romero, adelantó que su partido presentará el próximo lunes una propuesta para los Presupuestos, que ayer adelantó a los representantes del Gobierno regional. Según dijo, contará con cuatro líneas básicas. Por un lado, un incremento del gasto en innovación y empresa, con una mejor ejecución de los fondos estatales y europeos. Por otro, más incidencia en el empleo, especialmente el público y el autónomo. En tercer lugar, un refuerzo de los derechos sociales, con una reforma de la renta básica para contar con una ley que asegure la efectividad de las prestaciones públicas. Por último, un aumento de la inversión en sanidad.

Blanco-Morales afirmó que varias propuestas de la formación morada ya han sido contempladas

Romero apuntó que estos puntos suponen las «líneas rojas» de la negociación, pero destacó que sobre todo Podemos pretende un acuerdo que implique al PSOE y que sea fiscalizado en una comisión de seguimiento. «No solo es una propuesta cuantitativa, sino política», afirmó.

Por otro lado, la diputada de Podemos apuntó que, como la Junta contempla un aumento del gasto, se considera adecuada la relación de ingresos. «De momento estamos de acuerdo con las previsiones», dijo.

Si Podemos habla de propuestas y posibles acuerdos, el PP amenazó con no acudir a la reunión del próximo miércoles. Su portavoz parlamentaria, Cristina Teniente, acusó a la Junta de falta de transparencia, ya que los datos facilitados no incluyen información como el gasto corriente, en personal o en inversiones. Por ese motivo, apuntó que si en los próximos días no recibe esa documentación su grupo no asistirá a un nuevo encuentro.

En cuanto a la negociación, el PP parte de dos premisas. En primer lugar, considera que debería tramitarse una reforma fiscal en paralelo para que se bajen los impuestos a los ciudadanos y las empresas. Según dijo Teniente, el crecimiento de los Presupuestos demuestra que hay margen para hacerlo, aunque por otro lado apuntó que las previsiones de ingresos de la Junta son demasiado optimistas.

En segundo lugar, los populares piden información sobre la ejecución del Presupuesto 2017 y que la Junta no dé por cerrada determinadas partidas. Como recordó Teniente, el PP permitió la aprobación de las cuentas de este año y el pasado a cambio de unos compromisos de gasto que no se han realizado. «No se puede negociar sobre la rutina del incumplimiento», afirmó.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, expuso que mantendrá la línea de colaboración y de presentación de enmiendas para unas cuentas que considera mejorables. Además, estima que la Junta es demasiado optimista sobre la previsión de ingresos.

Guiño de la Junta a Podemos

No solo Podemos habló de un posible acuerdo con la Junta. La vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, señaló al término de la ronda de ayer que las propuestas de la formación morada no solo son asumibles, sino que algunas ya están incluidas en las previsiones de gasto para 2018.

«Hay ámbitos de negociación o de acuerdo que ya están avanzados, y otros pueden ser continuación de la experiencia de este año, como la comisión de seguimiento», dijo.

En cuanto a las dudas planteadas por el PP, Blanco-Morales señaló que corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy abordar una verdadera reforma fiscal. Respecto a la ejecución presupuestaria, dijo que «es satisfactoria» y que se han dado explicaciones sobre partidas que no se hayan llevado a cabo.