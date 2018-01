La Junta, partidaria de recurrir el fallo que obliga a baremar la experiencia en la sanidad privada Opositores realizan, en una imagen de archivo, un examen para entrar en el SES Considera que la sentencia no es sólida y no aclara tampoco varios aspectos CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 5 enero 2018, 13:27

Probablemente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) recibirá en menos de diez días el recurso de la Junta contra el fallo del juzgado de lo Contencioso número 1 de Mérida que obliga a incluir la experiencia profesional en la sanidad privada entre los méritos a puntuar para los que se presenten a las oposiciones del SES. El fallo, que ha adelantado HOY, no presenta, a juicio del consejero de Sanidad, José María Vergeles, toda la «solidez jurídica» necesaria para que empuje a desistir a la Administración extremeña a recurrir esa sentencia en primera instancia. Un auto que da la razón a las 30 enfermeras que recurrieron el pacto alcanzado entre el Gobierno extremeño y los sindicatos para elaborar las bases del proceso selectivo sanitario. Vergeles, en todo caso, ha asegurado que reunirá a la mesa sectorial de Sanidad, donde se sientan seis organizaciones sindicales, para consensuar la respuesta final a ese fallo, aunque el consejero de Sanidad se ha mostrado claramente partidario de recurrir al TSJEx.

Vergeles acaba de decir que la sentencia del Contencioso no es taxativa respecto a cómo debe aplicarse. «No acota a qué colectivos debe aplicarse la sentencia (que se puntúe haber trabajado en la sanidad privada). No dice si es para todo el personal que se presente a las oposiciones del SES, sea sanitario o no y si es sanitario, si por ejemplo sí se puntúen a los enfermeros o a otros colectivos», ha resumido. También recalca el titular de Sanidad que el fallo no contabiliza «cómo se debe contabilizar esa experiencia profesional en la sanidad privada». Los servicios jurídicos de la Junta analizarán «detenidamente» el fallo, ha subrayado, y el SES se reunirá seguramente la próxima semana con los sindicatos, con los que pactaron los criterios de las oposiciones del SES; para adoptar la decisión final de recurrir, como parece cantado, o no.

José María Vergeles ha afirmado, de un lado, que el auto del juzgado de lo Contencioso no paraliza de las oposiciones del SES, «y eso es una buena noticia para los que están buscando un empleo» y recuerda que la baremación de méritos se producirá después de realizar las pruebas, para las que todavía quedan bastantes meses por delante. Además, si se acude al TSJEx, la respuesta del tribunal será rápida, como igualmente se ha pronunciado el Contencioso de Mérida, porque al tener que resolver sobre demandas que afectan a derechos fundamentales estos procesos van mucho más rápidos que los ordinarios.

Vergeles ha recordado que la decisión, consensuada de forma unánime entre el SES y los sindicatos de no baremar la experiencia profesional de los opositores que hayan trabajado en la sanidad privada, se adoptó por agilizar el proceso selectivo y recalca que, en ningún caso, «conculca derechos fundamentales al quedar bien claro los criterios a baremar».