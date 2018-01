La Junta paga 10 millones por la multa de pastos pero rechaza el pago de otros 79 La reforma parcial de la PAC evita, a partir de esta campaña, que Extremadura vuelva a ser sancionada CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 31 enero 2018, 13:39

Extremadura ya ha pagado 10 millones de la sanción impuesta por la Comisión Europea por discrepancias en cuanto a la superficie de pastos en zonas adehesadas con derechos de ayudas. De esta forma hace frente a una primera multa que el Gobierno aceptó pagar en su mitad (ha pagado otros 10 millones). En cambio, la región sigue mostrando su rechazo a hacer frente a una segunda sanción, mucho más cuantiosa, que todavía no está por resolver definitivamente en vía judicial. Asciende a 79,7 millones en su caso. A expensas de que se determine finalmente si la comunidad autónoma tiene que pagarla o no, la buena noticia a partir de ahora para España y las comunidades autónomas donde abundan las superficies adehesadas es que esas multas ya no se pondrán más por parte de Bruselas tras modificarse parcialmente los criterios recogidos en la PAC a partir de esta campaña.

En el llamado coeficiente de la superficie de pastos (las ayudas por pastos en dehesa) está el origen de una millonaria sanción de la Unión Europea a España. Multa que el Gobierno, a su vez, ha derivado a las comunidades autónomas implicadas en los expedientes de la PAC que se hicieron contabilizando esa superficie con derecho a subvención. Como ha venido informado HOY en los últimos dos años, el origen de la sanción arranca en la consideración que tiene, ahora tenía tras el cambio parcial de la PAC; Bruselas sobre esa superficie. La UE entendía que la porción de terreno que se encuentra debajo de cada árbol (en la vertical de la copa) no podía ser considerada como pastos. Es el coeficiente de admisibilidad de pastos.Y calculó por esa idea que la extensión que tenía derecho a ayudas era inferior a la que se pagó y, por tanto, exigió la devolución de la diferencia a España, y esta a sus autonomías.

Lo que ha hecho la Junta de Extremadura es pagar 10 millones de los 20 a los que tenía que hacer por la sanción que la Comisión Europea impuso por considerar como superficies admisibles para pagos directos los pastos arbustivos y arbolados en los años 2007 y 2008. Sanción firme contra la que ya no cabe recurso. En este caso, el Ministerio de Agricultura ha aliviado la carga a Extremadura a asumir el pago de otros 10 millones que tenía que poner la región.

Con todo, lo más relevante llega por un segundo expediente sancionador abierto por Bruselas a España. Nuestro país debe pagar otra multa, esta de 262,8 millones en total, (de ellos, 79,7 serían para Extremadura), por ayudas a pastos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012 y 2013. El Gobierno extremeño tiene recurrida ante el Tribunal Supremo el pago de esa multa y España, a su vez, ha llevado el conflicto a tribunales europeos. Una vez que estos decidan, el asunto volverá al Supremo para que tome una decisión definitiva.

El problema añadido para Extremadura y otras regiones como Andalucía o Castilla y León con amplias zonas adehesadas es que, en esta segunda multa de la UE, el Gobierno no se ha comprometido a pagar nada sino que deriva todo el coste a las comunidades autónomas.