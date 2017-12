La Junta estudia poner en marcha ayudas para libros de Infantil el próximo curso Escolares en el inicio del presente curso en un colegio deBadajoz. / HOY El acuerdo con Podemos contempla extenderlas subvenciones autonómicas a este ciclo de enseñanzano obligatoria JUAN SORIANO Martes, 26 diciembre 2017, 00:19

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura plantea poner en marcha el próximo curso académico una nueva línea de ayudas para la adquisición de libros en la etapa de enseñanza infantil, que abarca de cero a seis años, y que hasta la fecha quedaba fuera de las subvenciones públicas al tratarse de un régimen de enseñanza no obligatoria.

El acuerdo político firmado entre el Gobierno regional y Podemos para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2018 contempla la modificación del decreto que regula estas ayudas, que fue aprobado en 2008 y modificado en varias ocasiones. En concreto, el pacto establece que «dicha norma contemplará al menos la incorporación de una línea de ayudas de libros de texto a la etapa de Educación Infantil y la garantía de cobertura adecuada y suficiente en material curricular y comedor a las familias más vulnerables».

Este decreto regula las subvenciones que concede la Junta para garantizar la igualdad en el acceso a la educación. Para ello, contempla, entre otras, ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar, de residencia y transporte para alumnos de enseñanzas postobligatorias no universitarias (como Bachillerato y Formación Profesional) y de libros de texto y material escolar.

En este último caso, las ayudas se destinan a alumnos de enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial. Es decir, queda fuera la etapa de Infantil, que está considerada como no obligatoria, ya que los niños no tienen por qué empezar el colegio hasta los 6 años. De ahí que para implementar esta nueva línea sea necesario modificar el decreto autonómico.

Las ayudas a libros de texto se conceden a familias numerosas y a aquellas que acrediten bajos niveles de renta. Podemos considera que, para garantizar la igualdad en el acceso a la educación, se deben extender a la etapa de Infantil, que abarca de 0 a 3 años (aún en guarderías) y de 3 a 6 años (ya en los colegios). Numerosos ayuntamientos de la región han asumido en los últimos años estas subvenciones como una forma de paliar los efectos de la crisis económica.

La Consejería de Educación y Empleo señala que aún es precipitado concretar cómo se van a materializar los compromisos con Podemos. Pero señala que tras la aprobación de los Presupuestos de 2018, lo que está previsto para el 16 de enero, los diferentes servicios implicados en estas ayudas empezarán a trabajar en la forma de materializar y asignar partidas para que estos acuerdos puedan ser una realidad al inicio del curso escolar 2018-2019.

Modificar partidas

Educación señala que se trata de un compromiso y que el objetivo es hacerlo realidad lo antes posible. Para ello, se va a trabajar para materializarlo el próximo curso.

Esto implica que por el momento Educación no se plantea crear una línea específica en el proyecto de Presupuestos para 2018, que ya ha superado su debate de totalidad y que por tanto no puede modificar su cifra global de ingresos y gastos. En su lugar, se decanta por realizar modificaciones una vez aprobadas las cuentas. Pero eso no significa que no vaya a haber dinero disponible para estas ayudas.

Para el presente año la Junta de Extremadura ha dispuesto de 7 millones de euros para adquisición de libros de texto, algo más de 6 millones para centros públicos y 950.000 para los concertados. Una vez resuelta la convocatoria, en el primer caso se han empleado 4.682.133 euros, mientras que en el segundo se ha llegado a 638.490 euros, lo que ha permitido conceder la beca a cerca de 74.000 alumnos para el presente curso. Del total recogido en losPresupuestos han sobrado cerca de 1,7 millones de euros.

El proyecto de cuentas para 2018 contempla la misma partida que este año, según la información facilitada por la Consejería de Hacienda cuando se presentó el proyecto de ley. Teniendo en cuenta que, debido a la caída de la natalidad, el número de alumnos en Extremadura sigue a la baja, lo previsible es que también haya dinero de sobra el próximo ejercicio. Esto facilitaría la creación de una línea adicional para familias con niños en Infantil.

Pero no sólo habrá que precisar la dotación de las nuevas subvenciones, sino también su forma de gestión. Las beneficiarias son las familias, pero las ayudas son gestionadas directamente por los centros, que entregan los ejemplares a sus alumnos en préstamo. Al término del curso deben devolverlo.

Como las ediciones valen para varios cursos, se configura un banco de libros de texto con el objetivo de que tanto los estudiantes con derecho a beca como los no becados puedan acceder a este material. Pero en Infantil, como sucede en los primeros cursos de Primaria, los libros no son reutilizables, ya que se componen de fichas que elaboran los pequeños. Por ese motivo, habrá que precisar cómo se gestiona esta nueva línea de subvenciones, prevista para el próximo curso.