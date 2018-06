La Junta desahució 34 casas en 2017 por ocupación ilegal o conducta asocial Manifestación el pasado mes de mayo en Mérida frente a la residencia oficial de Vara:: HOY La Consejería de Políticas Sociales asegura que el impago del alquiler ya no es motivo de desalojo de viviendas sociales de la Administración regional J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 11 junio 2018, 08:01

La Junta de Extremadura ejecutó 34 desahucios el año pasado y en los primeros cuatro meses de este 2018 ya ha contabilizado 17, seis de ellos el pasado mes de abril, la mayoría por ocupación ilegal de la vivienda y conductas asociales. Detrás de estas explicaciones tan generalistas suele haber evidencias de venta de droga o casos en los que el beneficiario disfruta de otra vivienda.

Para Campamento Dignidad, la plataforma que trata de amparar a los desahuciados en la región , «los desahucios han bajado mucho en los últimos años, pero siguen existiendo», señala su presidenta en Badajoz, Fátima Mendoza, que en estos momentos tiene en su agenda más inmediata la paralización o negociación de cuatro desahucios, tanto de bancos como de viviendas que son propiedad de la Junta de Extremadura.

Según la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en el caso de su parque de promoción pública no poder pagar el alquiler social no es motivo de expulsión de inquilinos que residan en alguna de sus viviendas sociales.

«La Ley de Emergencia Social 2/2017 de 17 de febrero recoge la paralización de los desahucios de las viviendas de promoción pública para aquellas personas que por circunstancias sobrevenidas no pueden pagar la vivienda. Por ello la Junta de Extremadura no hace desahucios por estos motivos. Esto no significa que aquellos adjudicatarios que tienen deudas superiores a cien recibos del pago del alquiler no deban ser advertidos de que más que una situación económica sobrevenida parece una dejadez en sus obligaciones, ya que previamente se ha hablado con ellos y se ha estudiado su situación socieconómica ofreciéndoles minoración de la renta y reestructurando su deuda a sus posibilidades y no han cumplido el acuerdo», indican desde el departamento autonómico encargado de tramitar estos desahucios. Estos, recalca la consejería, se realizan siempre que el juzgado dé la autorización para entrar en el domicilio.

Una vez que la Junta cuenta con el auto y previamente a su ejecución, se informa de éste a la familia (aunque este mismo auto ya se les ha notificado por el juzgado) con el objeto de que la entrega de la vivienda se haga de forma voluntaria.

Además se les ofrece -siempre que no haya una conducta ilícita- la posibilidad de estudio de su situación de necesidad de vivienda. Solo si no se produce la entrega voluntaria se ejecuta el auto, explican desde la Junta de Extremadura.

Fátima Mendoza, de Campamento Dignidad, reconoce y critica que haya personas que se saltan el pago de las cuotas, el cual no suele ser elevado. «Hay veces que la culpa es del desahuciado porque por 30 ó 40 euros te echan y se tienen que ir a un alquiler de 300 euros y eso no lo veo lógico. Ahí sí veo un abuso de las personas hacia la Junta de Extremadura», admite.

Sin embargo, en las ocasiones en las que ocurre una ocupación ilegal Mendoza argumenta que ésta suele ocurrir porque el proceso de adjudicación de una vivienda es muy largo administrativamente y hay situaciones desesperadas, sobre todo cuando hay menores de por medio. «Hay familias que ven pasar años y años hasta que les conceden una casa y al final se ven obligadas a ocuparlas», dice la representante de Campamento Dignidad, que han hecho causa del artículo 47 de la Constitución: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Principales poblaciones

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, durante el año pasado los 34 desahucios ejecutados tuvieron lugar en las principales poblaciones: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Sin embargo, durante marzo de 2017 se produjeron 11 desahucios repartidos entre Badajoz, Mérida, Fuente del Maestre, Montijo, Villafranca de los Barros y Almendralejo.

En lo que va de año, ha habido tres desahucios en febrero por no ocupación y conducta asocial en Mérida y Cáceres; en marzo hubo ocho por no ocupación, impago y ocupación ilegal que tuvieron lugar en Badajoz, Plasencia, Don Benito y Magacela; y en abril ha habido seis desahucios por no ocupación, ocupación ilegal y conducta asocial en Cáceres, Corte de Peleas y Mérida.

Según explican desde la Junta, el objetivo de estos desahucios «es dignificar el parque de viviendas de la Junta de Extremadura y permitir a quienes real y objetivamente lo necesitan el derecho a una vivienda digna».