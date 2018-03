«La Junta me ha dejado en la calle de un día para otro», dice una joven de 19 años Elena Hernández, en el paseo de Cánovas. :: / ARMANDO MÉNDEZ Elena Hernando explica que la vivienda semiautónoma en la que residía en Cáceres, subvencionada por Políticas Sociales, ha sido cerrada ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 10 marzo 2018, 10:46

«Me llamaron a una reunión el 21 de enero para comunicarme que el 24 tenía que abandonar el piso».

Elena Hernández Collado tiene 19 años. A los 8 entró en un centro de menores junto con uno de sus hermanos, «porque a nuestros padres, que tenían problemas con la bebida, les quitaron la custodia». A los 15 años ella solicitó salir del centro e ir a un piso semiautónomo, otro de los recursos con los que cuenta la Junta de Extremadura para la protección de menores. «Y desde entonces he estado en uno de los que tiene concertados en Cáceres», explica la joven.

Sin embargo, su situación cambió a finales de enero. «El 21 me dijeron que tenía que dejar el piso de forma inmediata antes del 24, porque ese piso se cerraba y no había sitio en el otro que mantienen abierto en Cáceres», añade. «¿Cómo le pueden pedir a alguien que se busque la vida en dos días?», se pregunta. «Las cosas no son así, como las ha hecho la Junta de Extremadura», denuncia.

La Junta dice que el piso en el que estaba la joven volverá a salir a licitación y se abrirán más hogares

Hoy comparte la habitación que su novio tiene en un piso de estudiantes en el que reside en la capital cacereña. «Y me mantengo porque mi hermana mayor me manda dinero». Señala que «en el piso puedo estar hasta junio, y así poder acabar el curso sobre transporte sanitario que estoy haciendo», pero después «ya no sé cómo seguir». Reconoce que desde la Consejería de Políticas Sociales la están asesorando. «Eso es verdad, están viendo a ver si puedo cobrar la renta básica para mantenerme y también me están ayudando a buscar un trabajo». Elena Hernández lo agradece de la misma forma que comprende que tiene 19 años, «y por eso, porque soy mayor de edad no tengo por qué seguir en un piso de la Junta; pero solo digo que las formas que han utilizado no son correctas, que no me pueden dejar en la calle de un día para otro».

Una queja que reitera Vicente Ángel Porrino. «A mí también me dijeron un lunes que tenía dos días para irme, que el jueves de esa semana ya no podía estar en él», cuenta. En su caso, el piso semiautónomo en el que residía desde hace cuatro años en Calamonte, al que llegó procedente de un centro de menores.

De los cuatro pisos semiautónomos -dos en Cáceres, uno en Calamonte y otro en Mérida- que la Asociación de Tiempo Libre de Extremadura (Altex) gestionaba en la región, han quedado dos por el momento: uno en Mérida y otro en la capital cacereña. «Por eso, porque se han cerrado pisos, nos hemos tenido que ir», dice Vicente Ángel.

No obstante, al igual que Elena Hernández, este joven tiene también 19 años, por tanto ninguno de dos son menores de edad. «Yo me he ido a vivir con mi padre, pero no es una situación fácil y estoy tratando de buscar una salida; cuento con la ayuda de los educadores de antes, que me dan ropa y comida, son las personas con las que convivía en el piso de Calamonte, en el que me hubiera gustado seguir».

Desde la Consejería de Políticas Sociales se deja claro que el sistema de protección de menores persigue formarles para la vida adulta. Y que, por tanto, una vez son mayores de edad, los jóvenes ya no son competencia del sistema.

Aun así, el departamento que dirige José María Vergeles señala que el piso cerrado el 24 de enero en Cáceres, al igual que el de Calamonte en la misma fecha, ambos semiautónomos, se volverán a abrir. «Cambian de orientación metodológica pasando a ser hogares de inserción sociolaboral de nivel 3; es decir, de semiautónomos a autónomos», por lo que los recursos continuarán e, incluso, «la previsión es abrir más viviendas».

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aclara también que «estos dos hogares, que van a salir a licitación pública por concurrencia competitiva, ya no acogían menores sino mayores de 18 años que habían pertenecido al sistema de protección y todos han recibido una alternativa dentro o fuera del sistema».

Explica que son jóvenes que, una vez preparados para la vida adulta y habiéndose valorado técnicamente que están preparados para su salida y para su reintegración social y laboral, reciben la orientación para facilitar el tránsito a la vida autónoma. Por eso, los pisos continuarán para los jóvenes que «han pertenecido siendo menores al sistema de protección y que necesiten seguir en estos recursos hasta alcanzar su autonomía, aunque ya no sean competencia del sistema».