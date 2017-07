La Junta contará con los ayuntamientos y el Gobierno para sancionar alojamientos ilegales Anuncio de un piso en alquiler en Mérida en una plataforma de Internet / HOY Se han realizado más de 400 inspecciones en viviendas turísticas y que se han iniciado 14 expedientes E.P Viernes, 21 julio 2017, 19:51

El director General de Turismo, Francisco Martín, ha señalado que la Junta de Extremadura sumará a los ayuntamientos y al Gobierno central a su labor de detección y sanción a los alojamientos turísticos ilegales.

Así lo ha indicado Martín al ser preguntado por la iniciativa aprobada este jueves en la Asamblea de Extremadura, presentada por el PP, por la que se insta a la Junta a impulsar el Plan de Inspección vigente en la detección, información, valoración y sanción de los alojamientos turísticos ilegales en la región.

Al respecto, ha señalado que se trata de una iniciativa que no es nueva, según Martín, puesto que ya fue presentada por el PSOE durante el debate del Estado de la Región, motivo por el que los socialistas presentaron enmiendas que permitirán sumar administraciones, como son los ayuntamientos y el Estado, a este fin, así como que el plan no se limite a realizar inspecciones.

Martín ha destacado que desde el comienzo de la legislatura se viene trabajando contra las viviendas turísticas ilegales, ya que no sólo «son competencia desleal, no contribuyen al no pagar impuestos» sino que también dan mala imagen al turismo de la comunidad debido a la calidad de los servicios que prestan.

En concreto, ha recordado que se han realizado más de 400 inspecciones en viviendas turísticas y que se han iniciado 14 expedientes de los que dos ya han culminado con sanciones de 6.001 euros.