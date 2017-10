La Junta cierra mañana el ejercicio presupuestario

badajoz. Vuelta a la normalidad. El Diario Oficial de Extremadura publicó el viernes una orden en la que se declara el cierre del ejercicio presupuestario el día 11 de octubre, mañana miércoles. En la práctica esto quiere decir que a partir de esa fecha la Administración regional no pagará ningún gasto que no tenga ya comprometido previamente, como subvenciones, nóminas de los empleados o renta básica. Se trata de una práctica común en todas las administraciones públicas que la Junta suele ejercer a estas alturas del año. Se vuelve por lo tanto a la normalidad, después que el año pasado se declarara el cierre el 1 de septiembre. La razón de aquella medida era muy clara, luchar contra el déficit, aunque al final no se consiguió cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno.