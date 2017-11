La Junta aparca la medida de no pagar los días de vacaciones no disfrutadas a sus eventuales El Gobierno planeaba llevar esta disposición al Constitucional porque cree que vulneraba el Estatuto Básico del Empleado Público C. J. VINAGRE Sábado, 11 noviembre 2017, 08:07

MÉRIDA. No habrá polémica por los días de vacaciones no disfrutadas de los trabajadores eventuales de la Junta. El Ejecutivo de Vara había incluido en la ley de Presupuestos regionales para este año que no compensaría con dinero a los que no disfruten la totalidad de los días de vacaciones a los que tienen derecho en este 2017. Una medida aplicable también al propio Consejo de Gobierno y a los altos cargos de la Administración extremeña. Esa disposición no se aplicará. Se eliminará de la ley de Presupuestos.

El Gobierno extremeño ha tomado esta postura ante la advertencia del Ejecutivo de Rajoy de llevar al Tribunal Constitucional la decisión de no pagar las vacaciones no disfrutadas a los eventuales de la Junta. El Ministerio de Administraciones Públicas la cuestionaba por entender que vulneraba el Estatuto Básico del Empleado Público. En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado del miércoles pasada, la Junta zanja el conflicto.

«Al personal eventual le será de aplicación el régimen general de los funcionarios de carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición», dice la resolución. Dicho en plata: tienen derecho a cobrar, a recibir una cantidad por los días de vacaciones que no consumen. Otro asunto es que los eventuales reclamen ahora a la Junta que se les pague los días no consumidos, algo muy improbable.

Cese para cobrar

«Somos personal de libre designación, de confianza, del presidente, de la portavoz o del consejero de turno y nadie va a reclamar que te paguen cinco o diez días de vacaciones que no hayas cogido mientras se esté trabajando como eventual. Otra cosa es que se hubiera cesado en el puesto de trabajo», relata un trabajador eventual a HOY

La Consejería de Hacienda y Administración Pública explicó en mayo que no compensar con dinero a los eventuales se justificaba como ejemplo de austeridad y ante una realidad económica del país aún complicada. Y añadió que era una iniciativa asumida por ellos. No obstante, subrayó a este periódico que no habría batalla legal con el Gobierno de Rajoy por la medida si se pretendía llevar al Constitucional.

Ayer, el departamento que dirige Pilar Blanco-Morales especificó que no se ha pagado «ni se va a pagar este año» a ningún alto cargo o eventual por las vacaciones no consumidas porque «no ha concurrido el supuesto que daría la posibilidad de reclamar este pago: cese sin disfrute de vacaciones por imposibilidad de hacerlo».

El Ejecutivo autonómico, en todo caso, quiere dejar claro que no se cuestiona en ningún momento «el derecho irrenunciable a las vacaciones» a ningún eventual, pero recalca que solo se pueden reclamar el abono de los días de descanso no disfrutados en el caso de cese en ese puesto de libre designación.