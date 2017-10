Jóvenes extremeños que triunfan en Internet Rubén González. En dos años acumula 43.000 seguidores en Instagram, 19.600 en Facebook y 18.300 en Twitter. Ha colaborado con una decena de empresas. Rondan los 30 años y se han convertido en fenómenos de masas en las redes sociales ÁLVARO RUBIO Badajoz Domingo, 8 octubre 2017, 00:40

Lo que un día empezó con un humilde perfil en una red social de Internet se ha convertido para algunos en un auténtico trabajo. Ahora viven continuamente pendientes de los canales más innovadores que esta herramienta ofrece. Blogs, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram y un largo etcétera. Algunos ya son profesionales de estos medios y otros pretenden conseguirlo algún día. Son jóvenes que rondan la treintena y sus seguidores virtuales aumentan cada segundo. Superaron los mil hace mucho tiempo. Bueno, no tanto. En este mundo, todo va muy rápido. Y si no que se lo digan a algunos de los extremeños que triunfan tras la pantalla de un ordenador o un móvil. Son los ‘reyes’ de las redes sociales de esta comunidad autónoma. Están entre los que más fans congregan. Sus vídeos, sus comentarios y sus fotografías se ven a miles de kilómetros en casas donde ni siquiera saben dónde se sitúa Extremadura en el mapa. Sus consejos, su humor, su ironía y su inteligencia traspasan las fronteras de la localidad que les vio nacer. Es paradójico. A algunas de ellas, todavía no ha llegado ni la fibra óptica a la totalidad de su población.

Es el caso de Rubén González Morales. Así es como le conocen en el municipio pacense de Puebla de Sancho Pérez. En el resto del mundo es ‘Rubentonces’, el nombre que usa en sus redes sociales. Es uno de los extremeños que, sin ser famoso por su profesión, acumula más seguidores. No es político, ni artista. Simplemente es un joven de 25 años que empezó a ver vídeos americanos en Youtube y decidió que él también podía elaborarlos. «Me picó la curiosidad y cuando tuve mi primer ‘smartphone’, con una buena cámara, me abrí las cuentas en las redes sociales», comenta Rubén, que actualmente tiene 43.000 seguidores en Instagram, 19.600 en Facebook y 18.300 Twitter.

Eso lo ha logrado en menos de dos años y ahora se dedica a ello profesionalmente. Trabaja grabando y editando vídeos y recibe dinero por colaborar con marcas. «Cuando empiezas a tener repercusión en Internet, las empresas se interesan por ti. Contactan contigo para determinadas campañas. Pagan lo que negocies con ellos. Tienes un caché que sube a medida que aumentan los seguidores. Cuando tenía 20.000, alguna marca contactó conmigo y cobraba entre 120 y 150 euros por publicación. Ahora ya se manejan otras cifras y otras funciones. En este tiempo he hablado con una decena de empresas. Esto avanza muy rápido. Por ejemplo, ahora además del vídeo hay que mandar la estadística que registra la repercusión que tiene en la red», detalla González, quien asegura que su secreto para sumar seguidores es ser original. «Tampoco estoy subiendo contenidos constantemente. Por así decirlo, no alimento a la bestia todos los días».

David Rodríguez Nichol tiene 170.000 seguidores.

El que sí lo hace, al menos una vez a la semana, es David Rodríguez Nichol, un joven de 27 años que nació en Badajoz y actualmente vive en Madrid. Es aficionado al parkour, una actividad física centrada en superar obstáculos en la ciudad, y su sueño es ser especialista de cine. Además, se mueve como pez en el agua en las redes sociales y ha sido capaz de mezclar todo eso en un canal de Youtube que se llama ‘Prnze’. En él muestra vídeos de acción, con un toque de humor y vestido de superhéroe. «Se me ocurrió confeccionar un traje de Spiderman, me lo puse y, con una cámara en la cabeza, me grabé. Ese contenido se viralizó y actualmente tiene cinco millones de visitas», recuerda David.

Su canal cuenta con 170.000 seguidores y, aunque para algunos suene surrealista, cobra por ello. «Lo importante son los anuncios que se ven delante de mis vídeos. Cuantas más visitas, más dinero. Por ahora, consigo unos 100 euros al mes. A veces más. Esa cantidad se puede ganar haciendo unos cuatro vídeos mensuales que alcancen las 20.000 visitas cada uno», añade David, que también tiene activas cuentas en Instagram, Facebook y Twitter.

Además, ha recibido en casa una placa de plata que otorga Youtube cuando un usuario llega a los 100.000 suscriptores. Con el millón concede una de oro y a los diez millones una de diamante.

Él cuelga vídeos todos los miércoles y los que tienen menos visitas alcanzan las 10.000. Otros superan el millón. Su principal público está en España y países como México, Argentina y Colombia. «Ahora estoy intentado conseguir más patrocinios, que es con lo que realmente se obtienen beneficios económicos», confiesa este joven que a menudo habla con agencias, las conocidas como ‘managers de los youtubers’. Ellas se encargan de gestionar la monetización del canal, buscan eventos en los que ir de invitado y acciones con marcas publicitarias a cambio de un porcentaje de los ingresos», explica David, que actualmente trabaja con ‘2BTube’, una empresa que en su página web se presenta como «la compañía de medios para la nueva generación que gestiona talentos de Youtube».

Sandra Majada. Esta placentina acumula en Instagram más de 149.000 seguidores, en Facebook 130.000 y tiene un blog que recibe 4.000 visitas diarias.

Viajes, eventos y marcas

Hablando de talentos con sello extremeño, también destaca Sandra Majada, de Plasencia, y María Bote, de Almendralejo. La primera de ellas es más conocida en las redes como ‘Invitada perfecta’. Acumula en Instagram más de 149.000 seguidores; en Facebook 130.000, y tiene un blog con 100.000 usuarios únicos mensuales que se traducen en 4.000 visitas diarias. «Empecé por casualidad y esto ya se ha convertido en un auténtico trabajo. En mi perfil personal de Instagram, seguía a marcas que me gustaban y subía fotos de modelos de vestidos para bodas. De repente, cada día ganaba cien seguidores. Cuando llegué a los 9.000, me llamó un diseñador y me dijo que sus clientas le enseñaban mi perfil de Instagram, que si quería colaborar con él», explica Sandra, que empezó con esta cuenta en agosto de 2015. Luego montó su propio blog y una página en Facebook.

Desde entonces, la vida de esta placentina, que tiene 31 años y estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pontificia de Salamanca, ha dado un giro de 180 grados. Trabaja para un grupo de comunicación y lo compagina con una ajetreada agenda llena de eventos, presentaciones y colaboraciones con marcas. Han contactado con ella más de 200 profesionales, entre directivos de empresas y diseñadores. «Acabo de estar en Sancti Petri este fin de semana y he viajado con diferentes marcas a lugares como Londres y Riviera Maya. He tenido oportunidad de ir a más sitios, pero con el trabajo es muy complicado compaginarlo», confiesa.

Asegura que se puede vivir exclusivamente de esta «nueva profesión» si se le dedica mucho tiempo, aunque matiza que «es un negocio en el que todavía están empezando a asentarse las reglas del juego».

María Bote. Esta graduada en Comunicación Audiovisual acumula entre Youtube, su blog y una cuenta de Instagram más de 10.000 seguidores.

Con ella coincide María Bote (25 años), de Almendralejo. Actualmente vive en Amberes y estudia un máster de marketing digital y comercio electrónico. Eso lo compagina con el trabajo que le supone ‘EnBoteDeBote’, el nombre que engloba todos los consejos de belleza y manualidades que lanza a través de su canal de Youtube, su blog y una cuenta de Instagram. Entre todas estas plataformas supera los 10.000 seguidores. En ellas también habla sobre becas Erasmus y la vida en Bélgica.

«Como no encontraba empleo de lo que había estudiado, me planteé trabajar para mí misma», reconoce esta graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura. Ella confiesa que actualmente «no genera los ingresos suficientes como para poder vivir sólo de esta labor». Sin embargo, confía en este tipo de negocio y confiesa que un futuro, no muy lejano, «eso será una realidad».