Joven y aspirante a psicólogo, perfil del alumno de la UNED en Extremadura

M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 3 septiembre 2017, 10:40

Hay que perderle miedo a la UNED. Y matricularse en alguno de los 27 títulos que ofrece la universidad a distancia en Extremadura, en cualquiera de sus sedes de la provincia de Cáceres o Badajoz. Una universidad que goza de un gran prestigio a nivel nacional y que año tras año gana adeptos. Y matrículas.

En los últimos años, el perfil de los estudiantes de la UNED en la región ha cambiado y se adapta a la evolución de la sociedad. Ha variado tanto la edad de sus estudiantes como las carreras en las que se forman. Según coinciden Irene Mañas, directora de la sede de esta universidad en Mérida, y Consuelo Boticario, la directora del centro en Plasencia, los estudiantes jóvenes conforman un elevado porcentaje del número total de usuarios de sus aulas. «Hemos visto rejuvenecerse el perfil del alumnado.

La época de crisis ha facilitado que no sean estudiantes de esta universidad solo gente que ya tenía su empleo. Si no gente más joven que se ha puesto a estudiar y que ha visto la UNED como una posibilidad. Gente que está acostumbrada a estudiar on line. Unos verdaderos emprendedores».

El pasado curso estuvieron matriculados en la provincia de Badajoz 2.800 alumnos, la mayoría de ellos concentrados en Mérida y Badajoz. Las carreras más demandadas en la provincia pacense fueron Psicología, desde hace unos años la estrella de los títulos que le ha quitado el reinado a Derecho, además de Geografía e Historia, Trabajo Social o Educación Social. En la provincia de Cáceres la más demandada también es Psicología. Le siguen Administración y Dirección de Empresas, Turismo o Educación Social.

Una de las grandes aspiraciones que tiene a nivel nacional es la impartición de nuevos títulos como Periodismo o Biotecnología, que son de las más demandadas. También Magisterio o Arquitectura. Pero por ahora habrá que conformarse con Criminología, la gran novedad del curso 2017/2018 en Extremadura.

Un grado que, según Mañas y la directora del centro de Plasencia, Consuelo Boticario, tiene mucha demanda. No solo de nuevos estudiantes. Sino también por parte de personas que ya desempeñan un trabajo. Sobre todo fuerzas y cuerpos de seguridad que quieren completar sus estudios y que eligen la UNED, entre otras razones, porque se ha hecho un plan muy moderno. Las materias de Criminología no se centran solo en el control y la prevención del delito. También tiene un enfoque más multidisciplinar y psicosocial. Se ahonda en la psicología de la criminalidad, las conductas de los criminales o cómo se pueden prevenir desde la educación...

Aunque el periodo de matriculación para todos los títulos se abrió el 5 de julio y hasta el momento, al menos en la provincia de Badajoz, hay unas 400 personas matriculadas, se espera que el grueso de inscripciones lleguen a partir de ahora.

La lista de másteres que se pueden cursar en la UNED tampoco para de aumentar. Estos responden cada vez más a la necesidad de especialización que demandan los estudiantes. Se puede elegir entre 50, ofrecidos por muy distintas facultades, que versan sobre materias muy diversas. El plazo para matricularse en alguno de ellos está abierto hasta el 20 de octubre.

Asimismo, se ha diseñado un programa nuevo de acogida a través del cual se va a enseñar a los alumnos a saber utilizar correctamente los recursos TIC de la UNED. Lo que se persigue es que el estudio no se convierta en algo solitario. Uno de los objetivos de esta universidad, por sus peculiares características, es no dejar nunca solos a sus alumnos.

Prestigio reconocido

La UNED en Extremadura goza de un gran prestigio, adquirido a lo largo de sus 40 años de historia. También desempeña un papel relevante en la formación de forma diferente. Mañas y Boticario coinciden en que, hace unos años, era muy importante el acceso a la universidad a través de la UNED. Ahora los usuarios se centran más en los grados o másteres. De hecho, muchos de los que han logrado sacarse la carrera son actualmente tutores de asignaturas.

Más allá de ser únicamente una universidad a distancia, se ha convertido a lo largo de los años en un referente cultural y social en las ciudades y pueblos donde está.

En la provincia de Badajoz, cuya cabecera está en Mérida, hay aulas en Badajoz, Don Benito, Villanueva de la Serena, Azuaga, Llerena, Puebla de Alcocer y Fregenal de la Sierra. En estos lugares se llaman aulas universitarias, que académica y administrativamente dependen del centro de Mérida, donde tienen lugar todos los exámenes de la provincia de Badajoz.

En estas aulas los alumnos reciben clases presenciales de acceso a la universidad o las tutorías a través de videoconferencias o web conferencia. Todo a distancia. Y desde el centro se les proporciona lo que es el soporte necesario para que puedan desarrollar esta actividad.

Por su parte, en la provincia de Cáceres, según recuerda Boticario, cuya cabecera está en Plasencia, hay extensiones o aulas universitarias en Coria, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Cáceres. En total están matriculados unos 2.000 alumnos.

La directora de la sede de la capital del Jerte presume de las excelentes instalaciones de las que disponen, dotadas de buenos laboratorios de química, física, ingeniería industrial, psicología e informática. También tienen buenas aulas de audiovisuales.

En Plasencia tienen mucho éxito los cursos de verano. Este año se han celebrado nueve. Tienen mucho prestigio y asisten cientos de personas de los valles que rodean la capital del Jerte.