José Luis Quintana: «Hacer primarias donde gobernamos es mortal» José Luis Quintana, fotografiado ayer en Don Benito. :: / Estrella Domeque «Espero y deseo que no haya guerras en las comunidades», afirma el nuevo presidente del consejo de alcaldes del PSOE MANUELA MARTÍN Martes, 20 junio 2017, 00:00

José Luis Quintana, alcalde de Don Benito y ‘sanchista’ desde primera hora, estrena cargo: presidente del consejo de alcaldes socialistas, un órgano recién creado en el 39º congreso. El objetivo es reforzar el papel de los ayuntamientos, «la institución más cercana a los ciudadanos». Por encargo directo de Pedro Sánchez, Quintana elaborará un plan para impulsar la función de los alcaldes españoles y aprovechar su experiencia para que sirvan a una futura victoria socialista en España. «Cuando hemos llegado al poder es porque hemos tenido una base importante en los ayuntamientos», afirma Quintana.

–¿Cuál es su papel como presidente de ese consejo de alcaldes?

–Hacer unas líneas maestras de actuación en los ayuntamientos, sabiendo que cada ciudad tiene sus propias características.

–En Extremadura tienen tarea, porque hace años que el PSOE no gobierna en las capitales de provincia.

–Por ejemplo. Pero no solo en Extremadura. Los ayuntamientos tienen mucho que decir porque son la institución más cercana al ciudadano, a la que se recurre en primer lugar. A mí me ilusiona la tarea, siempre sin dejar mi dedicación a Don Benito. En ningún caso el consejo me va a restar tiempo en mi tarea de alcalde. En un ayuntamiento el ciudadano tiene que saber que él es lo más importante para ti.

–¿Qué balance hace del congreso?

–Nosotros llevábamos dos congresos cerrados en falso. El de Rubalcaba/Chacón y el anterior de Pedro Sánchez. Espero y deseo que este sea el cierre definitivo. Hay que remar en un solo sentido. Valoro mucho la posición de Guillermo. Apoyó a Susana, pero su lealtad está por encima de todo.

–Hay quien se teme que haya purgas en el PSOE, que se lamine a los cargos que se opusieron a Sánchez.

–Desde mi punto de vista en los sitios que gobernamos hacer primarias es mortal. Por esa regla de tres a los alcaldes los podríamos quitar siendo buenos porque no se dediquen al partido, y sería tremendo. Pero te digo una cosa, las primarias han venido para quedarse, el partido no soportaría que no se hicieran. ¿Es trasladable el resultado nacional al regional? Creo que no. Igual que te digo que un alcalde que haya sido muy activo defendiendo a Susana no tiene por qué tener problemas.

–¿En Extremadura hay tres candidatos. ¿Quién va a ganar? ¿A quién apoya usted?

–Si me permites, voy a esperar a que se convoquen. Y no me pondré de perfil, diré lo que pienso. Sin estar convocadas, hace un daño terrible decir cualquier cosa.

–En el congreso se ha aprobado la plurinacionalidad de España, un concepto que chirría en muchos lugares.

–Me sorprendió que saliera tan fácilmente. Y algunas frases de las que ha dicho Pedro han sido las mismas de Peces Barba, Herrero y Roca. Cuando se redactó la Constitución no se podía decir que Extremadura iba a tener las competencias de educación o de sanidad, y las tuvimos. Lo que sí creo es que a Cataluña hay que darle una salida, un punto de escape. Guillermo lo decía el otro día. A todos se les ha permitido un estatuto determinado y a ellos no. Esa puede ser una vía. No sé si se puede buscar otra. No podemos seguir con este enfrentamiento. Habría que darle una solución. Yo veo muy acertado que Pedro haya encargado este asunto a Patxi López, un exlehendakari que está bien visto en el resto de España.

–Al margen de los conceptos está la patata caliente del referéndum.

–No se va a celebrar. Yo no voy a aceptar nunca un referéndum.

–Pedro Sánchez ha anunciado que trabajará en un acuerdo para echar al PP del Gobierno. ¿Va a haber moción de censura de aquí a Navidad?

–Me queda un poco lejos. Las mociones de censura desde Felipe González están idealizadas. Aquí Guillermo perdió la moción, pero la ganó. También hay que ser conscientes de qué número de diputados se tiene. A corto plazo yo no veo una moción de censura.

–¿Se ha producido un giro a la izquierda del PSOE?

–Sí. Hay que ponerlo en su contexto. Es verdad que a nosotros se nos han ido por la izquierda muchos votos. También es verdad que los militantes son más de izquierdas que los votantes. Hasta ahora Pedro hablaba para militantes, y hay que empezar a hablar para votantes.

–¿Unos votantes más centrados?

–Hay que captar los votos que perdimos y se fueron a Podemos, pero también hay que ampliar el marco de acción hacia el centro. Es un poco lo que hago en Don Benito. Mucha gente lleva mi voto y el de Monago. Hay que tener el abanico más grande posible. El votante español es ligeramente de centro-izquierda, pero con eso no ganas, hay que ampliar el abanico al centro y a la izquierda.

–¿El objetivo es recuperar la izquierda sin abandonar el centro?

–Efectivamente, no abandonar la socialdemocracia que tiene muchas posibilidades en Europa, pero hay que captar el voto de Podemos, que tiene cinco millones. Vamos a ver las encuestas, que no son votos, pero marcan tendencias.

–¿Se puede llevar bien el PSOE con Podemos?

–Con Podemos depende dónde. Hay algunos sitios en que es imposible negociar con ellos, porque no quieren el poder, están instalados muy bien en la oposición. Y por otro lado el poder modera mucho.

–La ejecutiva ha salido con el 70%, un apoyo más bajo de lo habitual.

–A mí me hubiera gustado que fuera mayor. Pero las primarias han sido un poco guerra civil. Espero que ahora se tranquilice la situación. Confío en el partido.

–¿No habrá guerras en las comunidades?

–Espero y deseo. Voy a colaborar en que no las haya. Creo que a nivel nacional vamos a subir en las encuestas y eso va a unir al partido. Disminuirán las disputas internas.