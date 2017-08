El extremeño Javier Gamonal, testigo en Cambrils: «Lo pasamos fatal, teníamos mucho miedo» 01:59 Francisco Javier Gamonal, de Navalmoral de la Mata, que estaba de vacaciones en Cambrils, se encontraba a 150 metros de donde la agente abatió a cuatro terroristas. En la imagen, un impacto de bala en un banco en la calle en la que ocurrió el suceso. / HOY Francisco Javier Gamonal, de Navalmoral, estaba en la terraza de un piso en Cambrils cuando empezó a escuchar sonido de ambulancias, y luego disparos ALBA BARANDA Sábado, 19 agosto 2017, 08:22

«La gente tiene miedo de que los yihadistas estén por aquí, vuelvan a aparecer y haya otro ataque» relata Francisco Javier Gamonal, un vecino de Navalmoral de la Mata, que estaba de vacaciones en Cambrils cuando una agente de los Mossos d'Esquadra abatió la madrugada de este viernes 18 de agosto a cuatro terroristas.

Francisco Javier, de 35 años, había ido a Cambrils para visitar a un familiar. En la noche del jueves 17 estaban tranquilamente en la terraza disfrutando de una noche de verano de agosto, cuando empezó a escuchar ambulancias pasando. «Al principio no le dimos importancia, pues es normal escuchar sirenas de vez en cuando, pero después pasaron a toda velocidad los bomberos y varios coches de policía. Ahí supe que pasaba algo», cuenta en primera persona, ya que se encontraba a 150 metros de donde ocurrió el asalto.

Para informarse, el moralo puso la televisión pero no había ningún dato al respecto. Después, otro sobresalto. «Sobre las una de la madrugada escuchamos un tiroteo y una rato después, otro. El último fue sobre las cuatro y poco de la mañana, cuando abatieron al último terrorista», explica Javier que reconoce que no pegó ojo en toda la noche. Poco a poco fue encontrando información en internet, entre ella, el aviso de no salir de casa.

«Lo pasamos fatal, teníamos muchísimo miedo, aunque sabes que en tu casa no te va a pasar nada, pero nunca se sabe. Las niñas se despertaron con los ruidos, se pusieron nerviosas y empezaron a llorar». El extremeño recuerda con pesar cómo intentó tranquilizar a la hija de su pareja y sus primas, estando él en un estado de nervios también. «¿Cuándo va a acabar este horror?», pensaba presa del pánico, mientras escuchaba los tiros muy cerca de su alojamiento.

Agentes de los Mossos d'Esquadra en la tarde del viernes 18 de agosto vigilando la zona de Porta del Mar, en Cambrils. / HOY

«Fue cuestión de suerte» repite varias veces Gamonal. En sus vacaciones tenía dos planes principales, visitar la capital catalana y el parque temático Port Aventura. Lo iban a hacer por ese orden «por lo que hubiéramos estado en Barcelona en la tarde del atentado», pero finalmente cambiaron los planes. El azar también quiso que al estar cansados tras la jornada en el parque de atracciones, no saliera con su familia a pasear por donde lo habían hecho las noches anteriores: la zona de Porta del Mar. «Si está por tocarte una desgracia, te va a tocar», sentencia.

Ahora, mientras los cuerpos de seguridad y los medios de comunicación patrullan las calles catalanas, la gente poco a poco va saliendo de sus casas y haciendo vida normal, explica el extremeño. «Ves a gente bañándose en la playa y paseando. No puedes tener miedo ni encerrarte» finaliza el vecino de Navalmoral que, el lunes, volverá a su región tras haber pasado unas vacaciones que sí querrá olvidar pronto.