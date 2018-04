Un jamón para el pregonero

Antes de Semana Santa, fui jurado en una cata de quesos de cabra. Cumplí con mi cometido, caté una veintena de quesos, puntué su calidad y volví a casa con un catálogo de arte debajo del brazo. Mi padre, que me esperaba expectante y con la boca hecha agua, al verme llegar, se enfadó: «Ya te han vuelto a engañar: en vez de volver con un queso, vuelves con un libro».

Mi padre es un hombre muy práctico. Sostiene que la cultura, también la gastronómica, se paga, aunque sea en especies comestibles, y que hacer las cosas por amor al arte, ya sea dar una conferencia, debatir en televisión, pregonar una fiesta o catar morcillas, es propio de mentecatos y tontainas. «¿Tú has visto alguna vez que el montador del sonido de la conferencia, el pregón o la cata lo haga gratis? No, ¿verdad? Pues aplícate el cuento», razona mi padre con lógica incontestable.

He de reconocer que de la cata de quesos me vine tan rápidamente que no dio tiempo a que me entregaran una bolsa de recuerdo con un par de quesitos. Pero a mi padre no le valen excusas y cada vez que le cuento ilusionado que voy a hablar de la Raya, a pregonar un festejo o a catar unos panes, me mira como hacen los padres con los hijos sin remedio, esos de los que ya es imposible hacer carrera, y me suelta: «Como siempre, ni te pagarán ni te darán algo sustancioso».

Les aseguro que asisto a esos actos culturales o gastronómicos cuando puedo o me apetece y que no pido sueldo porque sé que la cultura no se paga ni en Extremadura ni en la mayoría de los sitios (en el Reino Unido hubo un boicot a los actos gratuitos). Pero, en el fondo, sigo teniendo un respeto reverencial a mi padre y me pongo muy nervioso pensando que va a reñirme. Por esa razón, reacciono a veces de manera un tanto ridícula.

Recuerdo que hace años me llamó el Alcalde de Montánchez para que pregonara el magnífico Carnaval del pueblo. Me gusta Montánchez y no fui capaz de decir que no, pero pensé en mi padre y le solté al alcalde: «Mire, a mí no me importa pregonar gratis, pero podríais darme algo, no es por mí, es porque si no, mi padre me riñe». Supongo que el alcalde pensaría que había fichado a un pregonero muy tonto, pero esa vez mi padre no me regañó: al acabar el pregón, cuando ya iba a montarme en el coche, apareció el alcalde con un jamón y mi padre me miró de otra manera, de esa destinada a los hijos que enmiendan su conducta y recobran la cordura y la buena senda.

En mi trabajo, siempre pagamos a los conferenciantes, es casi un dogma de fe: la cultura se valora y por lo tanto, se paga. He notado que cuando explico esto a los participantes en una mesa redonda o en unas jornadas, ellos asienten y firman el recibí, pero yo creo que se mosquean, como si creyeran que me falta cordura, que soy un tanto estrafalario o mucho peor, un tonto de provincias que agasaja a los listos de Madrid.

Es más, yo creo que los escritores, cineastas, periodistas, dramaturgos, etcétera están tan acostumbrados a no cobrar por conferenciar que si les pagas, se sorprenden tanto que ni lo valoran. Eso sí, lo que siempre funciona es la bolsita de productos típicos comestibles de la región. Tú les das una bolsa con queso, aceite, patatera, perrunillas y pimentón y no se separan de ella en todo el día. He visto a gente famosa y principal asistir a vinos de honor amarrados a su bolsita con verdadera unción no la fueran a perder.

Pero anécdotas aparte, reconozco que esto de la cultura pagada es una batalla perdida. Ayuntamientos, asociaciones y entes en general están firmemente convencidos de que a los oradores les gusta hablar y ya están bien pagados con que los escuchen, que a los catadores les gusta catar y presumir de paladar fino, con eso les basta, y que los artistas, en general, ya están bien pagados con dejarlos subir a un escenario. A nadie se le ocurre rogarle a un fontanero que trabaje gratis, pero todos ruegan al orador que hable de balde. Si no fuera por mi padre...