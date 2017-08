El jamón de Pepe Hillo

EL 17 de julio de 1979 llegué a Badajoz. Era mi primera visita a la ciudad cuando divisé la Alcazaba y el río Guadiana flanqueado por una arboleda acaparadora. Al salir del coche en la puerta del Hotel Río sentí una bofetada de fuego en la cara, un aire caliente que me dejó aletargado. Me vino a la mente el aire cálido del desierto; pero me dije, Manolo, si te has comprometido de palabra con Carlos Uriarte -presidente entonces del CD Badajoz, equipo al que acudía yo aquel verano para firmar un contrato futbolístico-, no te queda más remedio que cumplirla. Lo hice después, cuando me dio por pensar que era joven, que diez meses se pasan volando y que ya tendría yo, en la temporada siguiente, la oportunidad de buscarme la vida en un lugar más apacible. Y es el caso que llevo más de treinta años aquí y me pregunto si esa especie de calima que acecha Badajoz durante el verano no habrá adormecido mis sentidos hasta convertirme en extremeño de derecho.

Como digo, llegué para jugar al fútbol, una profesión como otra cualquiera, sólo que la de pegar patadas a un balón me obligaba a entrenar mañana y tarde bajo una solana de aúpa, sobre todo para alguien que llega desde las frías tierras leonesas. Encontré acomodo en una casa ajardinada a las afueras de la ciudad, y di con un restaurante, el de Pepe-Hillo (nunca llegué a saber cómo le dio por agenciarse al dueño la pomposidad del reclamo taurino), cercano al estadio, donde me ofrecieron desde el primer día un menú con el que no podrían competir ahora los grandes chef del momento: bacalao dorado, un queso delicioso que nunca había probado y, sobre todo, el jamón de pata negra que, tal como me confesó en secreto el propio dueño, venía de Segura de León; un jamón que no he vuelto a saborear desde entonces (bueno, sí, en el centro de la ciudad, en el restaurante Galaxia, donde el hijo de Pepe manipula ahora con sabiduría su herencia). Y todo el menú de antaño, postre y café incluido, por el módico precio de 250 pesetas. Un lujo. Quedó grabado en mi memoria el encierro, frente al restaurante, de los trabajadores de una central lechera, hacinados en una torre iluminada que ocuparon durante varios días y por medio del cual pedían justicia, protestantes ellos a los que yo, con mi revolucionaria conciencia juvenil, me adherí ofreciéndoles viandas de mi excepcional menú.

Comprendo que la mayoría de los lectores de estas líneas no lleguen a calificar como profesión la de futbolista, sin embargo nunca imaginé que pudiese ganarme la vida de manera tan sencilla, y además con algo que me satisfacía plenamente. Entrenábamos, como dije, mañana y tarde: por la mañana en los alrededores del Viejo Vivero, en lo que hoy es la Urbanización Guadiana donde vivo. Allí, en los chalets que han sepultado aquellos quehaceres deportivos (¡quién me iba a decir que podrían ser germen de mi futura vivienda!) había un bosque de eucaliptos a los que esquivábamos, a la orden del entrenador, los futbolistas. Luego, por la tarde, acudíamos al estadio donde nos esperaban unos aficionados que abarrotaban la tribuna (no recuerdo que se haya repetido, en los entrenamientos veraniegos de años posteriores, tan multitudinaria presencia de aficionados, ni siquiera en el estadio del Nuevo Vivero).

Los menús que me preparaban en el restaurante Pepe Hillo resultaban un privilegio, y yo creo que esa particularidad me ayudó a esforzarme en el terreno de juego y sirvió, acaso, para que me entregara en mano su hijo en el centro del estadio, meses después, cuando Pepe ya no estaba en disposición de hacerlo, el trofeo al jugador más regular de la temporada: un jamón de pata negra de los suyos, un regalo que degustamos esa misma noche todos los componentes de la plantilla. Por lo demás, nunca me atreví a comprobar si allí donde Pepe almacenaba sus reservas comerciales dormían los restos de un tugurio del que nunca han dejado de hablarme los más veteranos del lugar: el club Pipo's; ni de las historias nocturnas que llegaron a fraguarse en aquel pub subterráneo. Pero esa es otra historia. Como otra historia podría resultar el hecho de encontrarme a un Pepe desvalido, años después, sentado en un rincón del Galaxia haciendo el albarán de la cuenta a los clientes: nunca dejó de trabajar, a pesar de las adversidades que, imagino, hubo de soportar con los años. Ni yo dejé de recordar aquellos tiempos en los que uno era joven y fuerte, y no se imaginaba tampoco los sinsabores que podía llegar a ofrecerle la vida.