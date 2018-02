Isidro y Amelia

Cuando Amelia David le contó a su madre que acababa de coger con Isidro Timón la sala Capitol, la señora se alegró y le dijo una frase que resume la ilusión de una madre y la responsabilidad de Amelia: «Hija, ya tienes un teatro, como Lina Morgan». La madre de Amelia falleció semanas después de pronunciar esa frase y no pudo conocer el Teatro Maltravieso-Capitol, pero su ilusión revoloteará este viernes, a partir de las 20.00 horas, por el escenario, el patio y el graderío de lo que fue cine emblemático de Cáceres y es ya uno de los proyectos culturales que más han entusiasmado a la ciudad.

De los hangares que había en ese solar, salió el primer autobús de línea de España el 15 de diciembre de 1907, un ómnibus-automóvil de la empresa Ramos y Cortés, que podía llevar 16 viajeros y 400 kilos de equipaje y tardó más de dos horas en llegar a Trujillo, fin de la ruta. En la Guerra Civil, el lugar fue cuartel y en él cayeron varias bombas durante el bombardeo republicano del 23 de julio de 1937. Tras la guerra, se construyó el edificio actual, que se inauguró en 1947 como cine Capitol, el preferido de las internas de la Laboral y del colegio menor Luisa de Carvajal y de los soldados del CIR número 3 porque las películas empezaban a las tres y media de la tarde y así podían asistir a la doble sesión y regresar puntuales a sus cuarteles y colegios.

Hoy, tras un tiempo como centro cultural y un par de años cerrada, la sala Capitol reabre con una programación que arranca este viernes con un sainete musical, «Experimento exótico» de Son de Rosel, y sigue mañana sábado, a las once de la noche, con la sugerente transgresión musical de Capitán Bazofia a las 23.00 horas. El resto del mes, cine, conciertos, musicales, teatro...

Amelia David es actriz. Una gran actriz. Si tiene suerte, oiremos hablar de ella en toda España. Si no la tiene, la disfrutaremos más porque la tendremos cerca. No olvidaré nunca una actuación suya en el Gran Teatro en el papel de Yerma. Sobrecogió. Ni en los trances más duros la he visto dejar de sonreír y charlar cinco minutos con Amelia es como hacer una hora de yoga.

Dicho esto, hablemos de su socio en este empeño emocionante: Isidro Timón. Conocido por haber sido director del Gran Teatro durante muchos años y, más recientemente, por crear y dirigir con Amelia la sala Maltravieso, sigue siendo válido lo que escribí de él hace 15 años: «He aquí otro caso de muchacho de pueblo que se traslada a Cáceres a estudiar y acaba dinamizando la ciudad y protagonizando su evolución».

Efectivamente, en 1974 llegaba Isidro Timón desde Villanueva de la Vera a Cáceres. En su pueblo, había participado en cortometrajes de Televisión Española y nada más aterrizar en la capital, se enrola en grupos de teatro y bebe con ansias la cultura de la Transición: el cineclub del Capitol, adonde ahora vuelve, la universidad naciente, donde dirige su aula de teatro, las vídeo instalaciones, su propia compañía de teatro profesional... Se embarca también en aventuras empresariales y culturales como el pub 'Por ejemplo' o 'El Corral de las Cigüeñas', que lleva durante siete años montando 40 exposiciones, organizando el Febrerillo Loco, editando publicaciones y trayendo, por primera vez a Extremadura, a Extremoduro y por primera vez a la Península, a Pedro Guerra.

La madurez de Isidro y la juventud de Amelia, egresados ambos por la ESAD de Extremadura, se conjugan en este proyecto que nace con llenos asegurados como el concierto de Los Secretos el 6 de abril. Ya tienen un teatro, como Lina Morgan, en un local que es memoria sentimental de la ciudad. Ahora, vamos a llenarlo.