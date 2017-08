Los interinos llegarán a las aulas dos días antes de que se inicie el curso Un maestro imparte clase en un colegio público de la región. :: / HOY A diferencia de los funcionarios de carrera, los más de 3.000 docentes sin plaza en propiedad comenzarán a trabajar el 11 de septiembre ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 22 agosto 2017, 23:27

Los profesores interinos comenzarán el curso este septiembre dos días antes de que lo hagan los alumnos. La Consejería de Educación ha fijado el 11 como día de inicio para ellos y el 13, para la mayoría de los escolares, según confirma el departamento que dirige Esther Gutiérrez. Los funcionarios de carrera por su parte, aquellos docentes que tienen plaza en propiedad, lo harán como cada año el 1 de septiembre. El objetivo del retraso en la incorporación de los interinos es también, un curso más, ahorrar costes a las arcas públicas. De hecho, hasta la fecha, nunca han comenzado a trabajar el 1 de septiembre.

De momento, serán más de 3.000 los profesores interinos que llegarán a las aulas el día 11. En concreto, el pasado 31 de julio se les dio destino a un total de 3.439, pero aún queda por concretarse cuántos de ellos no llegarán a tomar posesión por haber renunciado en plazo. También según los datos de la consejería, hasta la fecha se han tramitado 369 renuncias telemáticas, pero hasta que estos interinos no presenten el documento impreso de su renuncia no se sabe con exactitud cuántos son los que renuncian finalmente. Si no presentan el documento impreso, Educación no tendrá en cuenta su renuncia.

A estos interinos se sumarán otros muchos una vez empiece el curso, como ocurre cada año. Serán los docentes de listas ordinarias y extraordinarias a los que se llame, también vía telemática, para cubrir las bajas y sustituciones que se vayan produciendo.

Del mismo modo, también con el curso escolar iniciado, se incorporarán los interinos a los que se hayan adjudicado plazas de los programas de éxito educativo (REMA, Impulsa, Comunica o de Mejora del rendimiento y la inclusión socioeducativa del alumnado de los centros de atención educativa preferente), que deberán incorporarse el 2 de octubre, porque se trata de programas que no comienzan hasta entonces.

En definitiva, el nuevo curso escolar para la mayoría de los docentes se iniciará el 1 de septiembre de 2017 y finalizará el 31 de agosto de 2018. Para la mayoría de los alumnos comenzará el 13 de septiembre y se prolongará hasta el 21 de junio. En concreto para los matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria. Para los de Bachillerato y segundo curso de Formación Profesional Básica y ciclos formativos, las clases empezarán el 14 de septiembre.

El primer curso de FP Básica iniciará las clases el 20 de septiembre y el 25 lo harán los alumnos del primer curso de los ciclos formativos.

Las actividades lectivas correspondientes a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza se iniciarán el 2 de octubre de 2017 y finalizarán el 21 de junio de 2018, al igual que las de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), aunque su terminación será el 31 de mayo de 2018. Asimismo, el alumnado que curse enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Diseño y Música iniciará el curso el 19 de septiembre y terminará el 21 de junio.

Altas temperaturas

Cabe recordar que el calendario del nuevo curso, como novedad, incluye la adopción de medidas extraordinarias en circunstancias meteorológicas excepcionales, como la existencia de alerta con aviso especial de ola de calor.

El objetivo de la medida aprobada por la sectorial de educación el 14 de julio, por administración y sindicatos, es evitar que alumnos y profesores tengan que volver a soportar las altas temperaturas con las que acabaron el pasado curso en las aulas. Por eso, las direcciones de los centros, previo informe favorable de sus correspondientes consejos escolares, podrán acordar reducir el horario.

De esta forma, en caso de reducción de la jornada lectiva el alumnado acudirá al centro dentro de dicho horario. No obstante, la Consejería de Educación deja claro que se tendrá que asegurar la posibilidad de que aquel escolar cuya familia lo solicite pueda permanecer en el centro hasta la finalización de las actividades lectivas que correspondieran normalmente o bien no asistir a clase durante esos días, siempre comunicándolo previamente a la dirección o titularidad.

En cualquier caso, también reitera el departamento de Esther Gutiérrez, se garantizarán los horarios lectivos aprobados y la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar.