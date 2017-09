Hay que insistir si queremos tener tren algún día No entiendo nada. Yo sí quiero AVE, esto no es para señoritos,ya que dentro de muy poco del 60% al 80 % de la población española tendrá acceso a una estación de AVE próxima FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ Dr. Ingeniero Industrial y Profesor de la Universidad de Extremadura Jueves, 28 septiembre 2017, 00:21

Las noticias que se producen en relación con el tren extremeño, unas son buenas y otras no lo son tanto. Las buenas se refieren a la respuesta ciudadana y de todo tipo de organizaciones públicas y privadas. Afortunadamente, los desastres y la falta de trenes y AVE, está calando en el tejido extremeño y no hay organización o extremeño que no reivindique hoy el tren.

Sin embargo el ministro de Fomento dice que justo cuando más se hace más crece la reivindicación sobre el tren. ¿No será al revés, señor Ministro? ¿No será que el Ministerio, RENFE y ADIF se ven obligados a hacer más ante el crecimiento de las reivindicaciones? Es que no hay derecho señor ministro, que el domingo 3 de septiembre, en plena operación retorno, se registren averías o incidencias en tres trenes con salida, destino o paso por la región, es decir, el 100% de los trenes que se mueven en Extremadura, a las que hay que añadir los 43 incidentes del verano.

Por todo ello hay que decirle a RENFE y a ADIF, fuerte y muy claro, que se acabó, hay que darle un ultimátum para que inmediatamente solucionen esta situación, que esto no se resuelve con un taller que se concluirá dentro de dos años o un Talgo de cuarta o quinta mano dentro de cuatro o cinco meses, que parece que es lo que pretenden. Que queremos ya Talgos (nuevos o en buenas condiciones) y Alvias (este no se conoce en Extremadura) y que los viajeros de Extremadura tengan asientos cómodos, con cafetería, los trenes extremeños solo tienen una máquina expendedora de frutos secos y galletas, que si hay suerte funcionan, sin radio, sin auriculares y sin televisores. Sin anuncio de paradas, y con infinidad de tramos a 40 o 50 Km/h y que siempre se retrasa (una sola vía) y con duración de trayectos de Madrid a Badajoz de más de 5 o 6 horas.

Fíjense que la misma RENFE y ADIF reconocen que España se ha transformado desde 1992, fecha de inicio de la alta velocidad (Sevilla 92), gracias al AVE. Que lo que ha ocurrido en estos 25 años ha sido un proceso de transformación tremendo que no ha afectado a Extremadura. Que hay 26 provincias, lo que significa el 60% de la población Española, que tienen en su entorno una estación de AVE próxima (hay muchas otras que las van a tener muy rápidamente), mientras que Extremadura la tiene a un mínimo de 200 Km, y la va a seguir teniendo ya que la plataforma, actualmente en construcción, no tiene fecha de enlace con la alta velocidad española.

Ya en 1992 quedaron muy atrás aquellos viajes de día y noche con maletas de cartón y restos de carbonilla, pero en Extremadura parece que todavía estamos en esa época.

¿Cuál es la visión de ADIF de lo que hubiese ocurrido en España si no hubiese habido en esos 25 años alta velocidad? Pues bien, indican que España no sería lo mismo, sería irreconocible el desarrollo turístico de infraestructuras hoteleras, etc. En ese tiempo se han cuadruplicado los pasajeros con 19 millones de usuarios. Es un generador de economía que crea valor a toda la sociedad. Repito, son datos y consideraciones de ADIF. Pues bien, esto evidentemente no ha sucedido en Extremadura, los viajes de Badajoz a Madrid siguen siendo de 5 a 6 horas como hace 25 años y esto justifica, junto a otros condicionantes, que Extremadura siga en el vagón de cola en cuanto a actividad económica.

No entiendo además, como RENFE y Adif se atreven a decir en un medio público, que 90.000 viajeros usan billete integrado en Extremadura. Se trata de permitir utilizar al viajero dos trenes con un enlace oficial. Imagínense un Badajoz a Barcelona. De Badajoz a Madrid de 5 horas en adelante y si hay incidencias, que es lo normal, ni se sabe. Menos mal que de Madrid a Barcelona salen muchos AVEs, y es posible tomar cualquiera, en menos de 3 horas, pero la duración del trayecto total se desconoce.

No quería hablar del AVE, pero las últimas noticias hacen que vuelva a él. Ahora el último tramo no es Plasencia-Navalmoral-Pantoja (Toledo) donde el AVE extremeño enlazaría con el AVE Madrid-Sevilla. Ahora el ministro de Fomento se ha sacado de la manga, sin saber cómo, que es mejor enlazar con Toledo (capital), y así conseguir unir tres ciudades turísticas (Toledo-Cáceres-Mérida). De esta forma el estudio informativo que se hizo en el 2003 y que estaba metido en un cajón, hay que repetirlo, dado que además, después del tiempo transcurrido el estudio de impacto ambiental había caducado (9 años transcurridos).

Las previsiones de disponer de un AVE Madrid-Badajoz, imagínense, se disparan totalmente, el nuevo estudio informativo Oropesa-Toledo sale ahora a concurso con un plazo de ejecución de 24 meses, es decir 2020. Después habrá que realizar la plataforma (puentes y ‘acueductos’, túneles, vallado, etc., colocar el balasto, vías y traviesas, instalar catenaria y energía eléctrica con subestaciones, señalización y sistemas de seguridad.

Como ven según las previsiones del ministro, tendríamos tren rápido en 2019, electrificado en el 2020, claro está entre Badajoz y Plasencia, prácticamente un cercanías. Se supone, nadie lo ha indicado, que en 2023 se terminaría totalmente el tramo de unos 70 Km. entre Plasencia y Oropesa de alta velocidad, pero ¿para cuándo se concluiría los Km finales entre Oropesa y Toledo? Se deja a la imaginación del lector.

No entiendo nada. Yo sí quiero AVE, esto no es para señoritos, ya que dentro de muy poco del 60 al 80 % de la población española tendrá acceso a una estación de AVE próxima. Que no sepamos todavía cuándo se concluye el AVE Badajoz a Madrid, cuando según previsiones debía hacerlo en el 2014 ó 15, y en la actualidad el ministro aún esté dudando. Ya me dirán si esta improvisación, este ninguneo, falta de atención o este desconocimiento de cuándo concluirá, no merecía que algunos diputados extremeños hubiesen comprometido la línea de AVE a la aprobación de los presupuestos del Estado, como han hecho otros de Asturias, País Vasco o Canarias. Que sirva de lección.