El 64% de los inquilinos de las casas sociales de la Junta desea adquirirlas Pisos de alquiler social de la Junta en el barrio cacereño de Aldea Moret. :: hoy El Ejecutivo regional ha firmado un convenio con dos entidades bancarias para facilitar créditos hipotecarios que les permitan comprarlas EFE MÉRIDA. Sábado, 29 julio 2017, 08:53

El 64,04% de los inquilinos de las 13.034 viviendas sociales propiedad de la Junta de Extremadura ha mostrado su interés en adquirirlas, por lo que el Ejecutivo regional ha firmado un convenio con dos entidades bancarias para facilitar créditos hipotecarios que les permitan comprarlas.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles; el director del Centro de Instituciones de CaixaBank en Castilla La Mancha y Extremadura, José Luis Escaso; y el director de la Región Sur del BBVA, Rafael Palacios, suscribieron ayer estos convenios de colaboración para la formalización de préstamos hipotecarios para la adquisición de este tipo de viviendas.

Los préstamos serán a 25 años y con un interés que no superará el 3 por ciento si es fijo, unas condiciones, según el consejero, a las que no pueden acceder ahora mismo en el mercado los titulares de este tipo de viviendas propiedad de la Junta, ya que sus ingresos no suelen pasar del 2,5 por ciento del Iprem.

Vergeles destacó que Extremadura está a la cabeza en número de viviendas sociales en relación a su población e indicó que el Observatorio de la Vivienda, creado recientemente, ha realizado un inventario en el que se contabilizan un total de 13.034 viviendas y 546 garajes propiedad de la administración extremeña y facilitados en régimen de alquiler a las familias que más lo necesitan.

La estimación de valor medio de estas viviendas sobre inventario es de 33.461 euros, según el consejero, quien precisó que hasta ahora solo había dos fórmulas legales para que esos inquilinos pudieran comprar los pisos, el pago al contado y el pago aplazado sin intereses hasta diez años en viviendas cuyo valor de venta sea inferior a 25.000 euros.

Alquiler social

Estos dos mecanismos, explicó, se han mostrado insuficientes para adaptarse «a la realidad económica» de este tipo de familias, de forma que estas puedan acceder a la adquisición de las viviendas que ocupan en régimen de alquiler social.

José María Vergeles se mostró convencido de que con la nueva fórmula que se arbitra en los convenios con CaixaBank y el BBVA será posible materializar el deseo de aquellos inquilinos que quieran adquirir su vivienda, por lo que agradeció a ambas entidades su sensibilidad.

Se trata de una financiación mediante hipoteca a 25 años, con prestamos a interés fijo o variable, que se adapta a la realidad económica de este colectivo.

El consejero, que animó a otras entidades bancarias a incorporarse a estos convenios, dejó claro que lo suscrito «respeta en todo momento la libre elección que tiene el cliente de elegir entidad financiera» y precisó que la Junta lo que hará es informar a los interesados de esta nueva fórmula de crédito hipotecario.

Rafael Palacios indicó que el convenio suscrito ayer «se ajusta plenamente a la política de negocio responsable que promueve el BBVA» y destacó que la política de vivienda de la Junta de Extremadura «es una de las más avanzadas del Estado».

Según Palacios, esta entidad financiera dispone en España hasta hoy de casi 7.000 viviendas destinadas a alquileres sociales para familias vulnerables distribuidas por todas las comunidades autónomas y de ellas más de 1.700 se han aportado al Fondo Social de Vivienda.

Por su parte, José Luis Escaso indicó que el Grupo La Caixa cuenta ya con más de 33.000 pisos y precisó que estas viviendas, con rentas mensuales de a partir de 85 euros, están repartidas por toda España y a disposición de las personas con menos recursos.