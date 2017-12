La infraestructura ferroviaria que impulsaría Extremadura

El pasado 18 de noviembre en Madrid, fue una jornada reivindicativa, en la que la sociedad extremeña se unió con el objetivo común de lograr un tren digno para nuestra comunidad. Fue una reivindicación justa que desde Extremadura unos y otros venimos pidiendo y luchando para que esta infraestructura se lleve a cabo en el menor tiempo posible ya que llevamos muchos años esperando.

En la sociedad extremeña ha calado la necesidad urgente de una comunicación ferroviaria adaptada a la época con el resto de España y Portugal. Pero reflexionando más profundamente en el tema, deberíamos plantear las siguientes preguntas y pedir solución a esta injusta situación: ¿Qué visión de desarrollo se tiene en Extremadura? ¿Qué visión tiene el gobierno de España para el desarrollo de Extremadura?

Hasta ahora lo que se está haciendo es una comunicación rápida de pasajeros y mercancías con Madrid, pero solamente esto no es la solución. Para un impulso de verdad y efectivo, la región también tiene que comunicar pasajeros y mercancías con el Norte y Sur de la península por la Vía de la Plata y con el corredor del Mediterráneo.

El pasado 2 Mayo del presente año, en este mismo diario publiqué un artículo (Corredor Tren Vía de la Plata) en el que explicaba cómo deberían ser las líneas ferroviarias en Extremadura para que realmente hubiese un desarrollo efectivo y rentable de estas infraestructuras y el consiguiente desarrollo social y económico en la comunidad. El 18 de Noviembre en Madrid, repartí la propuesta entre los participantes, personas invitadas que estuvieron en el escenario y periodistas. Les pedí a todos ellos que luchasen por el AVE Madrid- Lisboa, pero que no olvidasen los otros dos ejes fundamentales necesarios para vertebrar el Oeste de la península ibérica, la Vía de la Plata (con tan sólo 320 km para ser terminada) y el eje de comunicación Lisboa-Mérida-Puertollano-Albacete-Valencia.

Esos tres ejes son cruciales para vertebrar el Oeste de la península. Extremadura pasaría de estar aislada a intercomunicar potencialmente la práctica totalidad de pasajeros y mercancías que circulasen por la península ibérica. A través de Extremadura se comunicaría el Atlántico (Puerto de Sines y Lisboa) con el Mediterráneo y Madrid. A través de la Vía de la Plata conectaríamos Europa y Norte de la península con el Sur y África. Por donde quiera que se mire, se observa que esas líneas ferroviarias a su paso por Extremadura serían de las más rentables de la península.

Los beneficios que generarían por territorio: Para Portugal: Comunicación de pasajeros y mercancías con Madrid, Mediterráneo, Andalucía, África y tendría una nueva línea de conexión con el Centro, Norte de España y Europa. Para el Norte y Centro de la península: Comunicación de pasajeros y mercancías con Andalucía, África y conexión rápida con Lisboa y el puerto de Sines. Para Andalucía: Comunicación de pasajeros y mercancías con el Norte y Centro de la península, junto a una conexión rápida con Lisboa y el puerto de Sines. Para Levante (Corredor del Mediterráneo): Comunicación de pasajeros y mercancías con el Atlántico (Lisboa, Sines) y con Andalucía Occidental. El beneficio para Extremadura sería incalculable, pues pasaría a ser el nodo de interconexión de estos tres grandes ejes de comunicaciones, convirtiéndose en un gran motor logístico de toda la península ibérica, lo que traería un gran desarrollo económico y social a la región.

En estos momentos, sólo Extremadura lucha de una manera visible por este gran proyecto, pero realmente debe ser una cuestión prioritaria para los estados portugués y español. Las comunidades autónomas limítrofes a Extremadura: Castilla y León, Castilla la Mancha y Andalucía, no se han volcado con igual fuerza en pedir estos ejes, porque en cierta medida han satisfecho su necesidad de comunicación de prácticamente todas sus capitales de provincia con Madrid, pero esto no es sólo cosa de complacencia territorial, sino de la vertebración de dos Estados. También en Extremadura hemos tenido la misma aspiración no culminada, desatendiendo al igual que las otras comunidades autónomas citadas la vertebración completa del Oeste de la Península Ibérica. Es el momento, de que ambos estados, el de España y Portugal afronten la vertebración completa del Oeste de la Península Ibérica, para el gran desarrollo de toda ella.

En cuanto a la forma de financiación de los tramos que faltan de estos ejes, podría abrirse al ámbito privado ya que serían tramos muy rentables, pues habría un gran flujo de pasajeros y mercancías por los citados corredores ferroviarios.

En el mapa se puede comprobar cómo debería estar configurada la red ferroviaria de comunicaciones de la península ibérica, sustentada en cinco pilares logísticos. Uno de esos pilares fundamentales de la península debería estar en Extremadura. Los otros cuatro pilares de comunicaciones y logísticos ya existen y algunos están terminados y otros ejecutados en gran medida.

Zona Madrid: Prácticamente está terminado. Zona Valladolid: Altamente ejecutado y en pocos años terminado. Zona Albacete: Altamente ejecutado y en pocos años terminando. Este pilar para su pleno desarrollo, necesitaría la conexión con Extremadura por Puertollano para que se pudiese comunicar el Atlántico con el Mediterráneo. Zona Zaragoza: Bastante ejecutado, planeada su terminación. Se completará cuando se acabe la Y vasca junto a la conexión con Zaragoza para la comunicación del Mediterráneo con el Cantábrico. Zona Badajoz: No hay nada ejecutado. Se está trabajando en la línea Badajoz-Madrid, pero el único planteamiento es de una comunicación rápida con Madrid y que aún tardará cinco años en ser terminada. Los tramos que quedan de la Vía de la Plata no están planteados y del eje Mérida con el Mediterráneo sólo está proyectada un mejora en la línea férrea actual de Mérida a Puertollano.

Deberíamos seguir haciéndonos más preguntas de por qué esta situación y pedir una solución definitiva: ¿Por qué el pilar de Extremadura está tan olvidado, siendo fundamental para comunicar Norte-Sur y Este-Oeste? ¿Por qué todos los otros pilares existen y están ejecutados en su totalidad o en vías de ejecución? ¿Por qué no se afronta la vertebración completa de la península ibérica tan necesaria para España y Portugal, lo que traería un gran desarrollo económico y social para ambos países? Es hora de que el Oeste de la península a su paso por Extremadura, sea un pilar que sustente el desarrollo y bienestar de toda la sociedad de ambos países. Roma lo supo ver.