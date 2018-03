La industria del porcino El Coto de Galán entra en concurso por la denuncia de un proveedor Instalaciones de El Coto de Galán en Castuera. :: Francisco vázquez El impago de una deuda de 280.000 euros ha hecho que el juzgado de lo Mercantil declare como necesaria la suspensión de pagos CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Domingo, 4 marzo 2018, 09:51

Una de las empresas más conocidas del sector porcino extremeño entra en concurso de acreedores. Y no lo hace de forma voluntaria sino por la denuncia de un proveedor. El juzgado de lo Mercantil de Badajoz ha decidido que El Coto de Galán, fundada en 1983 y radicada en Castuera, entre en concurso necesario.

Se ha designado como administración concursal al economista Rafael Marras Fernández-Cid, con despacho en Madrid. El concurso es abreviado porque no reviste especial complejidad y es reducida la lista de acreedores y su deuda.

Una empresa radicada en Madrid, Jamón Jabugo, S.L.U, que vende jamones, paletas y otro tipo de embutidos tanto de Jabugo como de Guijuelo es la que ha propiciado la declaración de concurso de acreedores para El Coto de Galán. Lo hace al no haber cobrado, denuncia su gerente, Jesús González García, 280.000 euros por los productos ibéricos que suministró a Coto de Galán en 2012. «Nos vemos en la obligación de ir al juzgado. Se han incumplido por parte de El Coto de Galán acuerdos de pago de la deuda y tampoco han dado más alternativas. He intentado el acuerdo por todos los medios», ha indicado González a HOY.

La industria del castuerano Manuel Galán, de 77 años, entra ahora en una fase de mucha incertidumbre y su continuidad queda en entredicho. «No arrojo la toalla. Voy a pelear por la continuidad de la empresa. Evidentemente si no he pagado la deuda es porque no he podido. Deuda, además, con una empresa con la que llevo trabajando más de 30 años, mucho antes de que estuviera este gerente porque trabajé con su padre», explica Galán.

El industrial extremeño rebaja a 250.000 euros el débito con Jamón Jabugo S.L.U. porque indica que ya liquidó otros 30.000. «Llevo haciendo esfuerzos desde hace muchos años y no me voy a rendir salvo que un juez decida que va a liquidación», explica Galán, de 77 años.

Empresario de ida y vuelta

En el sector cárnico desde hace cincuenta años, el castuerano emigró a Barcelona en la década de 1963. Allí estableció una red comercial para distribuir productos cárnicos. Decidió regresar a Extremadura en 1983 para fundar El Coto de Galán y en 1989 hizo la fábrica y secadero de jamones y embutidos que ha estado funcionado, aunque con altibajos en la última etapa, hasta 2015.

La crisis económica general sumada a la del porcino en particular, hizo que «como muchos empresarios del sector, empezara a tener problemas de liquidez, de financiación. A partir de 2010 ya tenía muy poca capacidad para sacrificar cochinos y opté por adquirir el producto curado. Ya lo había hecho en los inicios de mi trayectoria y conocía a la empresa de Jesús González», cuenta.

«Me sorprende bastante lo que ha pasado. No pensaba que nuestra relación podía acabar así pero es su decisión. La mía es la de intentar salvar El Coto de Galán no por mí sino por mi hijo, por mi familia, por los trabajadores que todavía tengo, ahora 18 cuando llegó a haber 60, y porque es una empresa que tiene todavía su nombre y su red comercial», agrega el extremeño.

«Vendí en 2012 a Manuel Galán una partida de jamones y paletas y algún que otro tipo de embutidos porque llevábamos muchos año trabajando. Todo tiene un coste y ese coste corría a mi cuenta, de la fábrica que tengo en Jabugo. Acepté que no se me pagara durante un tiempo pero de 2012 a 2017 creo que es un tiempo más que suficiente para saldar la deuda», sentencia el gerente de la sociedad afincada en Madrid.

Con la declaración ahora del concurso de acreedores necesario se abre un periodo en el que se pretende que El Coto de Galán pueda continuar con su actividad. Al menos es el deseo público del industrial de Castuera.

«Creo y espero que se pueda reactivar la empresa a pesar de haberla empujado al concurso de acreedores. Tenemos todavía activos suficientes. He estado haciendo esfuerzos tremendos desde hace años, me he quitado también patrimonio para que la empresa siga adelante y voy a luchar por ello hasta el último momento», finaliza.