Los indignados de las pensiones Los jubilados extremeños se suman a las movilizaciones para protestar contra la aplicación de un sistema de revalorización que sitúa el crecimiento de las prestaciones por debajo del aumento de precios Imagen de la manifestación que tuvo lugar en Badajoz el sábado de la semana pasada. :: / J.V. ARNELAS JUAN SORIANO Domingo, 25 marzo 2018, 09:24

Celedonio Salguero resume qué sintieron muchos pensionistas cuando recibieron en enero una comunicación de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunciando triunfalmente por quinto año consecutivo un incremento de las pensiones del 0,25%. «Valía más la carta que la subida, que en algunos casos no llegaba a los 80 céntimos al mes», afirma. «Eso provocó claramente a la gente», señala Juan José Núñez, compañero en la Plataforma de pensionistas y jubilados de Mérida y comarca. En cierto modo, consideran que fue la chispa que prendió la mecha de la indignación de los 8,7 millones de pensionistas del país, entre ellos 5,75 millones de jubilados.

La movilización de un sector que para muchos era reacio a movilizarse ha ido a más en las últimas semanas y la indignación ha ido creciendo ante la respuesta del Gobierno. Núñez rechaza especialmente las declaraciones de Celia Villalobos, diputada del PP y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, animando a los jóvenes a iniciar planes privados de pensiones. Y Celedonio Salguero pone en duda los anuncios de Mariano Rajoy sobre la mejora de estas prestaciones, ya que considera que se trata de medidas que no están cuantificadas y además vincula cualquier solución a la negociación de los Presupuestos del Estado. «Parece que va a arreglar el problema pero no», señala. Para la plataforma, la solución pasa por mejorar las pensiones mínimas, vincular las subidas a la evolución del coste de la vida y garantizar un sistema público.

Salguero y Núñez son sólo una muestra de los jubilados extremeños que se han sumado a esta corriente y que claman por la situación en una comunidad especialmente sensible por la fragilidad histórica de su mercado de trabajo.

En los últimos cinco años las pensiones han subido lo mínimo que permite la ley, un 0,25%

Extremadura tiene la pensión media de jubilación más baja del país, en el caso de la modalidad contributiva, que son las que están ligadas a las cotizaciones que se pagan en función de los salarios. En la región es de 888,43 euros, mientras que la media nacional es de 1.077,52, según los datos del mes de febrero.

En cuanto a las pensiones no contributivas, que son las que se abonan a quienes no han cotizado nunca o no el tiempo suficiente, la media de la comunidad es de 367,09 euros, también con datos de febrero. La media nacional es de 359,24 euros. El número de perceptores en el citado mes en la región fue de 7.733, una cifra que va a la baja en los últimos años. A esto se suma un tercer régimen, el de clases pasivas, que afecta principalmente a los funcionarios del Estado. Pero en este caso no hay datos específicos por comunidades autónomas.

El número de pensiones contributivas de jubilación, que son las que están en el ojo del huracán porque están ligadas a las cotizaciones de los que trabajan, se ha disparado en la región en los últimos diez años. En febrero la Seguridad Social abonó 125.374 en Extremadura, mientras que en el mismo mes de 2008 llegó a 110.691. Supone un incremento superior al 13% en diez años. En todo el país la subida fue, en el mismo periodo, de más del 20%.

«La reforma de las pensiones debe ir de la mano de mejoras en el empleo» Beatriz Rosado | Profesora de la Uex

Beatriz Rosado es profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura y forma parte del grupo de investigación en pensiones y protección social. Indica que el sistema de pensiones presenta dos grandes retos a los que debe enfrentarse. Por un lado, el progresivo envejecimiento de la población con el aumento de la esperanza de vida, lo que hace que cada vez haya más personas mayores y que también sea mayor el número de años a percibir prestación por jubilación. En 2016 el 19% de los residentes en la región tenía más de 65 años. En 2031, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, este colectivo representará el 25% del total.

Por otro, la situación del mercado laboral, tanto en materia de mejora del empleo como de los salarios, ya que las cotizaciones actuales son las que sostienen las pensiones en vigor. Basta decir que en 2017 había en la región 50.000 ocupados menos que diez años antes.

El envejecimiento de la población y la caída de empleo y sueldos por la crisis llevaron al Gobierno a modificar un sistema que apuntaba a insostenible con unas reformas que han generado el enfado de los pensionistas. Las movilizaciones de las últimas semanas han convertido en habitual un parámetro hasta ahora desconocido por la mayoría. Se trata del índice de revalorización, que se aplica al comienzo de cada año y que se aprueba a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Este índice fue creado en el año 2013. Básicamente, consiste en vincular la subida a la evolución de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. El resultado nunca puede estar por debajo del 0,25% ni por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) más 0,5 puntos.

Gráfico. Los datos de las pensiones en Extremadura

En los últimos años los ingresos de la Seguridad Social han sido relativamente bajos, debido a los efectos de la crisis en el empleo y por tanto en las cotizaciones de los trabajadores, que son los que nutren el sistema de pensiones. Sin embargo, los gastos han ido al alza, ya que cada vez se incorporan más personas a la jubilación. En consecuencia, desde que se aplica este índice, en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se ha aplicado la subida mínima, un 0,25%, para todas las pensiones. En 2018, como se han prorrogado los Presupuestos del pasado ejercicio, el Gobierno también ha optado por el 0,25%.

Esto contrasta con una mejora de la situación económica, que tiene su reflejo en un aumento de los precios. Bajaron en 2014 y 2015, pero subieron el 1,4% en 2016 y el 1,2% en 2017. Al desvincular la subida de las pensiones del IPC, y al aplicar la revalorización mínima, el efecto es que los mayores pierden capacidad de compra.

Beatriz Rosado admite que es necesario velar por la sostenibilidad de las pensiones, pero también estima que «deben ser suficientes» para que los pensionistas no vean mermado su poder adquisitivo. En cuanto al mecanismo de revalorización, considera positivo que se aplique en función de la evolución de un parámetro para evitar que, como ha ocurrido durante la crisis, el Gobierno pueda decidir congelar las subidas. Pero también estima que no debería estar ligado a la evolución de los precios, sino a la productividad. A su juicio, así se vincularía realmente a la recuperación económica.

Como soluciones de futuro, considera que lo fundamental es incidir en el mercado laboral. «La reforma de las pensiones debe ir de la mano de mejoras en el empleo», apunta.

También los sindicatos

Además de los pensionistas, que se han organizado en agrupaciones locales para reclamar una mejora del sistema, también los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, se han unido para promover movilizaciones.

«Con el modelo actualse va a ir a un mayor empobrecimientode la ciudadanía» Encarna Chacón | CC OO Extremadura

La secretaria general de CC OO Extremadura, Encarna Chacón, señala que el problema es especialmente sensible para la región, ya que tiene las pensiones más bajas del país. Además, destaca la brecha de género que se produce en la comunidad, debido a que las mujeres se han incorporado más tarde al mercado laboral, tienen peores salarios y copan las excedencias para cuidado de niños y dependientes. Mientras la pensión de jubilación media de los hombres fue en febrero de 945,69 euros, en las mujeres se situó en 739,67.

Para Chacón, la aplicación del índice de revalorización implicará que «se va a ir a un mayor empobrecimiento de la ciudadanía». Por ese motivo, considera insuficientes las propuestas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se ha comprometido a incrementar las pensiones mínimas y las de viudedad.

CC OO plantea medidas para incorporar 67.500 millones de euros al sistema, como el aumento de las bases máximas de cotización, una subida temporal de tipos, la recuperación de los niveles de empleo perdidos con la crisis y que la financiación dependa menos de las cotizaciones y más de las aportaciones de la Administración del Estado. La secretaria general del sindicato en Extremadura recalca que así se solucionaría el problema «de los pensionistas de ahora y de los del futuro».

«Hay que asegurar medidas que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones» Patrocinio Sánchez | UGT Extremadura

Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, considera inadmisible la pérdida de poder de compra que implica la aplicación de la reforma de las pensiones que tuvo lugar en 2013 y acusa al Gobierno de promover los planes privados que ofrece la banca.

Según indica, todos los países desarrollados garantizan el poder adquisitivo de los pensionistas, para lo que considera que debería vincularse su revalorización a la evolución de los precios. Además, apunta que la reforma laboral ha agudizado el problema, ya que ha implicado menos empleo y por tanto menos ingresos para el sistema.

Patrocinio Sánchez recalca que Extremadura se ve especialmente perjudicada por el modelo actual, ya que cuenta con las pensiones más bajas del país. Por ese motivo, se suma a las propuestas de UGT, que plantea en primer lugar la derogación de la reforma del 2013 y que la revalorización se vincule al IPC y la inflación. Pero también reclama combatir el déficit de la Seguridad Social con medidas como la financiación del sistema mediante los Presupuestos del Estado.

La secretaria general de UGT Extremadura afirma que «el sistema público de pensiones es sostenible, pero hay que asegurar medidas que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones».

01:17 Vídeo. Concentración por las calles de Cáceres / Armando

Nueva rebaja en 2019

Mientras continúan las movilizaciones, el Gobierno se mantiene en sus medidas. Pero si el enfado de los pensionistas ya es generalizado, la situación puede empeorar el próximo año cuando entre en vigor el llamado factor de sostenibilidad, un parámetro que se introdujo en la reforma del 2013.

Este índice vincula el importe de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes. Para ello, se tiene en cuenta la variación interanual, en un periodo de cinco años, de la esperanza de vida al momento de la jubilación obtenida según las tablas de mortalidad del sistema de la Seguridad Social.

De esta forma, se pretende repartir el dinero que corresponde al pensionista entre los años que le queden de vida. En teoría, el montante total a percibir no varía. Pero en la práctica esto hará que las primeras pagas sean menores que si se hubiese jubilado en 2018. Especialmente para las mujeres, cuya esperanza de vida es mayor.

Para Beatriz Rosado, de la UEx, lo importante es que la población cotizante tenga la información adecuada para que tome las decisiones de ahorro que estime oportunas a largo plazo. Así podremos estar más preparados para nuestra jubilación, porque afirma que «nuestra pensión futura no va a ser como las que conocemos ahora».