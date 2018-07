La incorporación de los interinos el 1 de septiembre cuesta 1,5 millones de euros Imagen de archivo de una maestra impartiendo clase en un colegio de la región. / HOY La sentencia ganada por el sindicato CSIF afecta a los 3.000 docentes que logran una vacante para todo el curso ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 2 julio 2018, 21:20

Nunca hasta ahora los docentes interinos han comenzado a trabajar el 1 de septiembre en la región, como sí lo hacen los profesores y maestros funcionarios, por tanto los que tienen una plaza en propiedad. Su incorporación a las aulas, hasta el momento, siempre ha sido días después, con el fin de ahorrar dinero público.

Sin embargo, el próximo curso 2018-2019 podría ser el primero en el que en Extremadura interinos y funcionarios comiencen a trabajar en la misma fecha, desde el 1 de septiembre, porque un juez ha sentenciado que así debe ser, atendiendo a un recurso del sindicato CSIF. La medida afectaría a más de 3.000 docentes interinos, entre profesores y maestros, y el coste para la Junta rondaría el millón y medio de euros al año.

La sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida determina que la resolución de la Consejería de Educación de julio de 2017, en la que establecía que en lugar del 1 de septiembre los interinos se incorporarían el 11, es nula. En líneas generales, porque la diferencia «viene a suponer una quiebra del principio de igualdad y una discriminación de trato para los profesores interinos no universitarios carente de cualquier justificación conforme a la Directiva 1999/70/CE que debe eliminarse».

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso, y la Junta, tal como este lunes ha confirmado la Consejería de Educación, sigue estudiando si la recurre o, por el contrario, como reclama CSIF, la aplica no solo a los docentes que tendrían que haber empezado el curso pasado el 1 de septiembre y no lo hicieron, y a los que debe abonar los días que debieron haber estado en las aulas y no pudieron porque se retrasó su incorporación, sino a todos los que a partir de este septiembre, del nuevo curso por tanto, se encuentren en la misma situación. Es decir, les sea asignada una plaza para el curso completo tras el proceso de adjudicaciones de julio y deban empezar por tanto en septiembre.

Según CSIF, han sido 3.421 los docentes interinos, entre profesores y maestros, a los que Educación retrasó su incorporación el pasado curso, impidiendo que comenzaran el 1 de septiembre. Son, por tanto, los afectados por la sentencia, independientemente de que la plaza asignada fuera de jornada completa o de media jornada, siempre según los argumentos de la central.

En el caso de los maestros, la sentencia obliga a la Junta a abonar 10 días a cada uno de los 1.069 interinos que comenzaron el 11 de septiembre en lugar del 1, lo que supone unos 800.000 euros, según los cálculos del sindicato teniendo en cuenta cuántos de estos maestros tuvieron jornada completa y cuántos media jornada.

Las centrales reclaman que se rebaje a 165 días los necesarios para cobrar julio y agosto

De igual forma y considerando las mismas diferencias, en el caso de los profesores, fueron 2.352 los que empezaron el día 11 de septiembre. En este caso, la mayoría fue cesada el 6, después de los exámenes de recuperación de septiembre, por lo que los días que se les adeudan son cuatro y supondrán un desembolso para la Junta de alrededor de 900.000 euros. En total, más de 1,5 millones de euros.

La Consejería de Educación, además, deberá mantener este desembolso en el tiempo, es decir, deberá asumirlo cada nuevo curso si finalmente decide cumplir la sentencia de primera instancia o si los tribunales vuelven a dar la razón a la central aunque el Gobierno autonómico recurra en instancias superiores. Porque, según los datos de la Junta, son en torno a 3.000 los interinos afectados por la sentencia, los docentes que cuentan con una vacante de curso completo y que, según el fallo judicial, deberían incorporarse el 1 de septiembre a las aulas y no días después a diferencia de los funcionarios.

En favor del colectivo

En cualquier caso, e independientemente de la decisión final que adopte la Junta en función de las recomendaciones de sus servicios jurídicos, el departamento que dirige Esther Gutiérrez mantiene que la intención de la consejería siempre ha sido ir adelantando la fecha de incorporación de los docentes interinos en septiembre, pero recuerda que los recursos de la Administración regional son limitados.

Además, destaca que la Junta de Extremadura ha impulsado y puesto en marcha medidas muy importantes para el colectivo de los docentes interinos, «como que estos profesionales conozcan desde hace dos años el destino que van a tener durante el curso desde el mes de julio y no a mediados de septiembre, como ocurría hasta entonces». Una mejora que han agradecido los interinos y que entró en vigor en el curso 2016-2017, «al igual que el nuevo sistema de llamamientos telemáticos, que agiliza la cobertura de plazas vacantes y otorga transparencia al proceso».

De la misma forma que el nuevo decreto de interinos, que Junta y sindicatos firmaron recientemente y que introduce medidas para mejorar tanto las condiciones laborales del colectivo como su conciliación familiar.

Sin olvidar, recuerda Educación, que todos los docentes interinos que en Extremadura trabajan al menos 280 días cobran los meses de verano (julio y agosto). En realidad, «la inmensa mayoría de los docentes porque son unos 3.000 los que trabajan durante el curso completo». No obstante, todos los sindicatos docentes han reivindicado que se modifique esta norma y que sea suficiente con trabajar 165 días durante el curso para que los interinos puedan cobrar los meses de verano. Un aspecto este que, según la consejería, se deberá negociar en Mesa Sectorial.