Implantología digital: la tecnología de futuro que ya es presente

Badajoz Viernes, 3 noviembre 2017

Neofacial es pionero en Extremadura y en España en el uso de tecnologías aplicadas a la cirugía maxilofacial y a la odontología. «Hoy es posible realizar todos los pasos del proceso asistencial con técnicas asistidas por ordenador que aportan precisión, comodidad y rapidez a las técnicas tradicionales», afirma el doctor José Carlos Moreno, director de Instituto Neofacial.

De esta forma es posible diagnosticar, realizar la intervención y fabricar la prótesis a medida, en una secuencia de adquisición de imágenes, planificación, cirugía y fabricación íntegramente digital.

Es lo que se conoce como el flujo digital, que tiene numerosas ventajas. Entre ellas, la planificación quirúrgica y protésica con la que se pueden simular todos los pasos del tratamiento de forma tridimensional, como si se realizarán en la realidad. Además, ofrece la posibilidad de hacer la intervención de forma guiada por el ordenador y no a mano alzada.

También permite diseñar la prótesis dentaria tridimensionalmente, para ser fabricada posteriormente sin necesidad de ningún modelado manual, así como fabricar prótesis a partir de los materiales seleccionados.

Pero la tecnología no lo es todo. Es necesario un equipo humano con la formación y experiencia suficientes. «Aunque parezca una obviedad, hay que recordar que todavía las máquinas o los ordenadores no tratan a los pacientes. Los tratan los especialistas utilizando adecuadamente esas máquinas», apunta José Carlos Moreno, quien añade que «hoy en día un solo profesional no puede ofrecer al paciente todo lo que la ciencia es capaz de ofrecerle».

Por este motivo, Instituto Neofacial está formado por un equipo de especialistas con años de experiencia que ofrece su visión multidisciplinar a la calidad final del tratamiento. «La posibilidad de tratar cada caso en sesiones clínicas conjuntas permite aportar un plus de calidad, ofreciendo al paciente un tratamiento integral y un máximo nivel de especialización técnica y de compromiso de resultados», asevera Moreno.