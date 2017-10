Ibarra: «Si alguien quiere ser tratado como hombre de Estado, que se comporte como hombre de Estado» Rodríguez Ibarra y Pedro Sánchez, durante la entrega de las Medallas de Extremadura:. HOY E.P. Sábado, 7 octubre 2017, 13:44

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha instado este sábado al PSOE a que apoye al Gobierno de España frente a los independentistas catalanes que «quieren romper la democracia y los valores de la Constitución».

Así, Ibarra ha indicado que en la próxima reunión que mantendrá el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con los 'barones' del partido debería emitir una declaración de «compromiso absoluto y sin condiciones» con el Estado de Derecho para «respaldar sin fisuras» el discurso del Rey, el poder judicial, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al Gobierno en esta cuestión.

El exdirigente socialista ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la inauguración del XII Congreso Provincial del PSOE de Badajoz, donde además, ha afirmado que el apoyo «no debe ser teórico con solo una declaración que apoye a todas las instituciones del Estado frente a los golpistas», sino que además, «tiene que ir acompañada de un compromiso concreto para que se visualice que el Partido Socialista ofrece la seguridad y la tranquilidad a los españoles».

Al fnal de su intervención, Ibarra ha señalado «que si alguien quiere ser tratado como hombre de Estado, tiene que comportarse como un hombre de Estado; y no como un mal pescador en río revuelto».

En esta línea, ha aseverado que el PSOE se debería «retirar cualquier petición de comparecencia, moción o crítica al Gobierno por lo que hace en el asunto del independentismo catalán», ya que, aunque ha tachado al presidente, Mariano Rajoy de «caradura», ha indicado que se está hablando de «un golpista como Carles Puigdemont frente al presidente del Gobierno y lo que él representa».

Por lo tanto, ha instado al Partido Socialista y a sus dirigentes a «no reprobar al Gobierno y sí a los independentistas y dar estabilidad al Estado», que lo ha tildado de «inestable, no solo por la minoría parlamentaria, sino además, porque no tiene aprobado los Presupuestos Generales del Estado, puesto que no es capaz».