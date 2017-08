«Huye de la comida con código de barras» Lucía Gómez Viñuela ha publicado el libro 'Cocina tu cambio. Tus recetas favoritas en versión saludable'. :: hoy Lucía Gómez Viñuela, 'Coach' nutricional y experta en alimentación natural y holística I La joven emeritense ofrece 120 recetas vegetales sin gluten, sin lácteos y sin azúcar en su libro y su blog 'Cocinando el cambio' ÁNGELA MURILLO BADAJOZ. Domingo, 20 agosto 2017, 09:31

«Siempre estaba cansada, tenía gases, inflamación abdominal, infecciones de orina recurrentes y algunos kilos de más». Así relata Lucía Gómez Viñuela sus problemas físicos antes de dar un giro radical y definitivo a su alimentación. Esta joven emeritense de 33 años es el rostro de 'Cocinando el cambio', un exitoso blog de nutrición y cocina saludable cuyas publicaciones y vídeos siguen a diario miles de personas. Ha escrito un libro ('Cocina tu cambio. Tus recetas favoritas en versión saludable') y va por la tercera edición. En él incluye 120 recetas vegetales sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. Su cambio de hábitos comenzó tras darse cuenta de que había descuidado la dieta al irse a vivir fuera de casa. El giro fue tan profundo y motivador para esta extremeña en Madrid que le ha servido para abrirse un camino laboral. Ahora vive de sus cursos de cocina saludable, charlas y sesiones de 'coaching'.

-¿Cómo se convirtió en 'coach' (entrenador) nutricional?

-Empecé a investigar mucho sobre alimentación y a buscar nuevas recetas. Casi sin darme cuenta encontré mi gran pasión. Empecé a formarme en herbodietética con Ana Moreno y seguí con un curso de experto en nutrición natural y holística. Quería ayudar cada vez a más gente a cambiar de hábitos y recuperar su energía. Después estudié 'coaching' nutricional.

-¿Cuál es el pilar básico de su alimentación 'healthy', como le gusta llamarla?

-Las verduras. Estoy convencida de que son la clave de mi éxito. No es que añada verduras a mi dieta, es que más del 50 por ciento se compone de verdura y frutas. La mayoría de alimentos que tomo no están procesados: cereales integrales, legumbres, pescado salvaje, huevos... No como gluten ni lácteos. No me sientan muy bien y me inflaman mucho. Siempre digo que hay que huir de los alimentos con código de barras. Tenemos que ir al supermercado como si fuéramos con nuestra abuela. Es decir, comprar lo que ella compraría.

