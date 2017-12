El huevo número tres

Empieza una semana crucial. La congoja me paraliza porque en los próximos días he de comprar un pavo para hornear y unos crustáceos para cocer. Una sanguinaria coalición de hermanas y cuñados ha decidido encargarme las compras 'especiales' y llevo una racha de fracasos que está hundiendo mi autoestima hasta el punto de que el otro día pronuncié una frase descorazonadora que, a veces, funciona: «Ya no hago nada bien». Pero ni así. La respuesta no fue: «No te preocupes, no pasa nada, a ver si encima de hacer las compras, te vamos a humillar». Eso es lo que esperaba, pero recibí un seco: «Pues sí, eso parece, que estás un poco despistado. Concéntrate y compra mejor».

Y en eso ando, en concentrarme para intentar enmendar los fracasos de Nochebuena con dos compras maestras para Nochevieja: un pavo bueno, blando y barato y unos crustáceos sabrosos, bien congelados y que no cuesten un disparate. El empeño es arduo y la voluntad y la concentración son grandes, pero tras la sucesión de fiascos, me fío muy poco de mí, he perdido la seguridad y el aplomo y se me ve por los 'carrefures' y los 'supercores' como un alma en pena que busca una oportunidad para redimirse.

La causa de mi desazón son los cinco errores seguidos cometidos durante la pasada semana. El primer error fue el jamón. Compré, a medias con mi padre, un ibérico de bellota denominación de origen Dehesa de Extremadura muy rico. Está buenísimo, pero hemos echado cálculos y nos ha salido un euro más caro cada sobre de cien gramos que si nos hubieran cortado el mismo jamón en la tienda: que queremos tres bolsas, pues tres bolsas y no un jamón entero. Consecuencia: desprestigio, acusaciones de inútil, de caprichoso y de sujeto peligroso para la economía familiar.

El siguiente error fueron los turrones. Leyendo un diario catalán descubrí una web desde la que te servían a domicilio unos curiosos turrones de Agramunt: de chocolate con churros, de mojito, de chocolate bitter con tomates crujientes, almendras con sal y pimienta... Como me han encargado las compras de riesgo y sorpresa, pedí por Internet las barras, me llegaron en dos días y vienen muy bien presentados, cada una en su cajita primorosa. ¿Cuál es el problema? Pues dos, que son turrones catalanes, y nadie me va a librar del vacile secesionista nacionalista, y que en un centro comercial de Cáceres se venden los mismos turrones a dos euros menos la barra. Eso sí, no viene cada una en una cajita mona.

¿Se imaginan el pitorreo con los turrones? Pues peor ha sido lo del solomillo de ternera. Me fui a comprarlo prometiendo uno de retinto y regresé con lo que me vendieron: un solomillo de añojo alemán que me ha supuesto una regañina como las que solo se echan a los niños pequeños: no es extremeño, seguro que es de una vaca medio loca, a saber qué habrá comido ese choto en su establo alemán. Vamos, que he decidido darle un trozo a Ódor, el gato de mi hijo, y según reaccione el minino lo comeré o lo dejaré.

Más: las cremitas. Son esos bomboncinos esféricos rellenos de cremas de frutas. He recorrido medio Cáceres buscándolos para satisfacer a mis padres, que los compraban hace 40 años y querían recuperarlos para el postre navideño. Por fin, conseguí dos kilos a través de mi frutero. ¿Me han felicitado por ello? No, han puesto mohín de disgusto y han sentenciado: «Desde luego, las cremitas de ahora no son como las de antes».

Pero el colmo de mis fracasos ha sido el huevo número tres. Ya saben, los huevos tienen un número: el cero para los ecológicos, el uno para los camperos, el dos para los de granja y el tres para los de gallinas enjauladas. Me mandaron a por huevos número 1, pero me hice un lío y al llegar a casa y abrir la huevera, exclamaron con indignación suma: «¡Pero estos huevos son del número 3! Desde luego, hijo, no sirves para nada». ¿Entienden ahora el miedo que me da comprar un pavo?