El hombre que pone luz a las fiestas Decoración navideña este año en la población de Don Benito. / Estrella Domeque Una empresa de Feria se encarga de diseñar y montar la iluminación navideña de 200 localidades J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Lunes, 25 diciembre 2017

Marcelo Pérez Perera, empresario de Feria, tiene la explicación de por qué las luces navideñas se instalan cada vez con más antelación en los pueblos extremeños. Desde septiembre sabe que en algunas avenidas ya cuelgan los arcos luminosos que no se encendieron hasta principios de diciembre. «Tanta antelación al instalarlos se debe a que son más de 200 pueblos los que atendemos, así que tenemos que empezar cuando podemos para que no se nos amontone el trabajo». Lo dice el propietario y gerente de Isedex, empresa extremeña que alumbra gran parte de las localidades de Extremadura y Andalucía desde estos días.

Este empresario de 58 años lleva más de quince años dedicado a este producto donde no siempre se actúa de manera inocente. Este año le han pedido por primera vez lazos con la bandera nacional. Según revela, los alcaldes socialistas le suelen pedir que predomine el rojo y los del PP optan por una ambientación más azul en sus pueblos. También cuenta que hay líneas que no se pueden cruzar cuando se trata de adornar alguna calle, como el pueblo andaluz de Castilleja de la Cuesta, con dos cofradías que rivalizan cuando procesionan, una de color azul y otra de rojo, por eso estos colores están vetados en la localidad, que el año pasado eligió el morado y estas navidades iluminan sus calles con el amarillo.

La iluminación navideña va a más, afirma sin dudar Pérez. «No sé si es porque entre los alcaldes se pican y hay celos. Por otro lado, a los ayuntamientos los presionan los comerciantes para que enciendan antes las luces porque dicen que así la gente se anima a salir de compras».

Marcelo cuenta que es ingeniero técnico industrial, que pasó años trabajando para Nokia y que una vez, allá por el año 2001, decidió cambiar su actividad hacia la iluminación artística. «Decidí montar mi propia fábrica para diseñar y montar, pero me di cuenta de que los ayuntamientos no compraban, solo alquilaban, así que me dediqué al alquiler. El primer encargo que tuve fue de las asociaciones de comerciantes de Badajoz».

130 conos iluminados

Para esta temporada navideña la empresa de Marcelo ha atendido más de 200 localidades, la mayoría en Andalucía y Extremadura, e incluso en algún punto de Portugal, donde ha montado más de 4.000 arcos, 130 conos iluminados en cinco provincias y decenas de elementos singulares, como él denomina a esos diseños que captan la atención del público. «Nos los encargan porque la gente le gusta que haya uno en su pueblo donde hacerse fotos con el móvil que luego suben a las redes sociales. Tenemos una carroza de Cenicienta en Olivenza, un trineo en el Leroy Merlin de Badajoz, una casita de chocolate en Don Benito, la casa de Bob Esponja en Fuente del Maestre y hasta una torre Eiffel en Castuera». Dice que más del 60 por ciento de su facturación la genera en estas fechas, en torno a un 10 por ciento en carnaval y el resto en fiestas y verbenas veraniegas que llaman a este extremeño para que les ponga las luces. «Prácticamente atendemos todas las veladas de verano en Sevilla, entre ellas la de Triana, que es la fiesta más antigua de esta ciudad y cuyo Ayuntamiento es nuestro principal cliente», explica este empresario de 58 años.

Bolas grandes de moda

Dice además que este año se llevan las bolas grandes de navidad, y que de cara a la próxima campaña diseñará otras de menor tamaño para que pequeños municipios también puedan hacerse con este tipo de decoración que se ha puesto de moda, igual que pasó con los conos, que empezaron a fabricarlos de menor tamaño para que fueran más asequibles y cada pueblo pudiera tener el suyo.

Su plantilla incluye dos soldadores en un total de once empleados que en estas fechas navideñas se convierten en más de veinte pues pasan estas fiestas atendiendo incidencias en aquellos puntos donde colocan las luces.

Según cuenta, la principal evolución en este sector es que ahora la iluminación es con luces led porque tienen más luminosidad y ahorran más en la factura. «Las bombillas ahora mismo son reliquias, pero en nuestra nave aún las tenemos porque todavía nos las piden para verbenas y decoraciones de bodas que quieren iluminación antigua».

Sobre las tendencias futuras afirma que todo es posible. «Una vez un alcalde me pidió angelitos de color azul y me extrañó. Me dijo que por qué me parecía raro y le contesté que porque los angelitos siempre habían sido blancos. A lo que él me preguntó ¿es que tú has visto angelitos blancos alguna vez?».