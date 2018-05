El SES hará 7.000 contratos para garantizar la asistencia este verano

Ayudas directas para infectados por hepatitis C

La Junta prepara un decreto para conceder una ayuda directa de 12.020,24 euros, «por razones de interés público, social y humanitario», a las personas que padecen hepatitis C por haber sido infectadas en el sistema sanitario público. Cabe recordar que hasta el año 1990 no se dispuso de los medios técnicos adecuados para prevenir su transmisión, motivo por el que se produjeron los contagios. Por eso, para ayudar a los afectados de alguna manera, el Gobierno elaboró un censo con ellos y les concedió ayudas, que después muchas comunidades autónomas complementaron. También Extremadura. Sin embargo, la ayuda regional no ha llegado a todos y, por eso, la Junta ultima el decreto para entregarla a los que faltan. En concreto, a 14 personas de las 42 inscritas en el censo y que aún no la han recibido. La cantidad global que la Administración autonómica destina a este fin asciende a 168.283,36 euros.