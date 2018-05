«No me gusta el escenario bancario, se ha hecho un robo con las cajas»

Es gallego, pero estuvo al frente de Caja Badajoz como director general entre 1986 y 2009, cuando la caja de ahorros aún conservaba su identidad y, siendo pequeña en el conjunto nacional, era de las más solventes. José Antonio Marcos Blanco (1949) se jubiló en 2009, pero esta semana ha regresado a Badajoz, donde el Ayuntamiento le puso su nombre a una calle que discurre entre la Biblioteca General del Estado y el edificio Siglo XXI, el rascacielos de la ciudad que fue impulsado bajo su gestión antes de que Ibercaja absorbiera Caja Badajoz en 2014

Padre de dos hijas y un hijo y abuelo de ocho nietos, reside en La Coruña, donde sigue muy de cerca la actualidad económica. Tras el acto y antes de regresar a Galicia, se confesaba emocionado con la gran cantidad de personas, 250, la mayoría autoridades como los expresidentes de la Junta de Extremadura, que congregó el acto de homenaje a su persona el pasado martes. El que fuera director general de Caja Badajoz durante 23 años reconocía a este diario que le da algo de vértigo tener una calle a su nombre. Y también que a él, lo que le interesa, es la actualidad económica.

-¿Diría que se ha calmado la situación en el sector bancario?

-No creo que la actual situación haya calmado a nadie, más bien al Banco de España, que se ha 'cepillado' a todas las cajas menos las de cuatro amigos y a todos los bancos menos tres. Eso no calma a nadie, pero si ellos lo han hecho ellos sabrán por qué, me refiero al gobernador y compañía.

-Pero hace poco los clientes no sabían si sus depósitos estaban seguros en su entidad de toda la vida y ahora parece que ese pánico ha desaparecido.

-Es porque hay un fondo de garantía de depósitos que cubre hasta quince millones de pesetas. Si tienes cien millones pierdes ochenta y cinco, pero si tienes nueve cobras los nueve.

-La concentración actual, que ha afectado a más de sesenta entidades y las ha fusionado para dar lugar a apenas una decena de bancos en los últimos diez años tiene un líder evidente y en solitario, el Santander, cuyos activos nacionales y globales están muy por delante del segundo de la lista, el BBVA. Después va el resto, ¿qué opinión le merece este panorama?

-Es que resto no hay. De las 84 cajas de ahorros que había han dejado cinco vivas. No me gusta para nada el escenario. Me parece un robo lo que se ha hecho con las cajas, por eso siempre he sido muy crítico con el Banco de España.

-Cuando empezaron las fusiones hace diez años usted se estaba jubilando y reconoció que le hubiera gustado tener treinta años menos para vivir aquel proceso. Viendo en qué punto está este relato del sector bancario, ¿mantiene aquella añoranza?

-Yo si hace falta vuelvo hoy.

-Existe la sensación de que Caja Badajoz salió perdiendo, primero al integrarse en Caja 3 en 2010 y finalmente absorbida por Ibercaja, ¿con qué ánimo asistió usted a aquel proceso ya desde la segunda fila?

-Con tristeza. No puedes ver de otro modo cómo se están cargando lo que tú has hecho.

-Ahora pasea por Badajoz y no se lee 'Caja Badajoz', pero al menos queda el edificio de 14 plantas junto al río.

-Eso se debe a Miguel Celdrán, que cogió el toro por los cuernos y movió licencias. Así tiró para arriba el primer edificio de Extremadura, con una arquitectura noble y premiado en su momento. Aún queda al menos el logotipo de CB en lo alto.

-Y una residencia de estudiantes con una programación cultural con cargo a la fundación, ya que el emblemático edificio del Parque de San Francisco se acaba de vaciar, ¿cómo procesó usted esta noticia?

-Comprendo que hay que hacer algo con el edificio. Vacío no pinta nada teniendo la torre.

-En el mundo rural existe el temor de la desaparición de que las sucursarles, ya que las entidades bancarias prestan casi todos sus servicios por internet, por el móvil o a través de cajeros, ¿qué opina?

-Ese miedo no tiene razón de ser. Si no hay cajero en un sitio lo hay en otro porque la red en general se mantiene, aunque no la de sucursales. Además, funciona la informática para manejar las cuentas. Eso es bueno y positivo y con el tiempo por ahí van a ir los tiros.