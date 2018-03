Tengo todo lo que me gusta

El As llegaba a Cáceres los lunes a eso de las siete de la tarde. A partir de las seis, empezaba a bajar al quiosco de prensa situado en la confluencia de Antonio Hurtado con Sánchez Manzano. Lo regentaban dos hermanos de los que todo el barrio se acuerda. ¿Ha llegado el As? Pero el As no había llegado y volvía a subir a casa o daba una vuelta hasta que por fin llegaba el diario deportivo con las mejores fotos de los partidos de fútbol del domingo estampadas en color sepia.

Para comprar un periódico el lunes, tenía que ahorrar el fin de semana porque entonces, años 60-70, costaba mucho conseguir las cosas. Para ver una película de estreno había que ir a Madrid porque cuando llegaban a Cáceres, las pelis ya llevaban estrenadas un par de meses y no tenían la gracia de lo inmediato. Con los libros sucedía algo parecido. Era imprescindible ir a las buenas librerías madrileñas o salmantinas para encontrar lo que te interesaba, para husmear y buscar tesoros emocionantes.

Lo de los discos era tremendo. En Cáceres, encontrabas muy poca cosa. En Madrid, estaba Disco Play en Gran Vía. Pero los fiebres del jazz o del rock contaban sus viajes a Londres para traer novedades y tú los escuchabas contar sus andanzas y sus compras con envidia y con la seguridad de que jamás podrías ser tan moderno ni estar tan al día.

Ver programas y series de televisión tenía su rito. Te aprendías los horarios y estabas atento para no perderte nada porque si no eras puntual, te quedabas sin tu programa favorito y, de paso, sin tema del que hablar al día siguiente en el recreo del colegio o en el café del trabajo. Solo había una cadena y los programas no se repetían ni se grababan. En la radio, sucedía lo mismo y ya fuera el Radio Polluelos de Polito y Nani Bejarano, ya fueran las Micronoticias Deportivas de Tomás Pérez, o los escuchabas a su hora o no los escuchabas nunca.

Aquello tenía su gracia y su emoción. Esperar la llegada vespertina de la prensa deportiva de Madrid provocaba una ansiedad emocionante y procuraba una estimulante satisfacción. Buscar libros y discos o encargárselos a un amigo suponía todo un rito de ahorro, espera y recepción, que culminaba con el momento inigualable de abrir el paquete recién llegado. Todo costaba mucho, pero la dificultad azuzaba la ilusión y como las recompensas eran pocas y estaban tan espaciadas, se paladeaban más y mejor.

Ahora todo es fácil y, por lo tanto, menos emocionante. No se trata de ponerse en plan abuelete nostálgico, pero la realidad es la que es. Hoy, no tengo que esperar por los periódicos, no tengo que buscar ni encargar libros ni discos, me importa un comino la hora a la que radian mi programa favorito y dos cominos la cadena y el momento en que comienza mi serie preferida. Es más, no me preocupa lo más mínimo si estrenan o no lo último en los cines de Cáceres. Lo tengo todo a mi disposición cuando quiero y como quiero, pero creo que no por eso soy más feliz.

Cuando necesito un libro, entro en Nubico y lo tengo gratis, previo pago de una pequeña cantidad mensual. Lo mismo sucede con la música: Spotify me surte de lo que me dé la gana sin necesidad de viajar a las casas de discos de Londres. Lo más raro, lo inencontrable está en mi teléfono y en mi amplificador con un par de toques digitales. Antes de acostarme o nada más levantarme de la cama, hojeo los periódicos que quiero, de cualquier lugar del mundo, página a página.

En la tele, puedo ver las series y las películas de estreno cuando me viene en gana. Los programas que deseo los puedo disfrutar incluso hasta una semana después de emitirse y en los podcasts de las emisoras encuentro mis favoritos de la radio.

Disfruto de una vida a la carta, pero he perdido la emoción de la espera y el placer de superar las dificultades. Nunca fue todo tan fácil, pero nunca hubo tanta gente hastiada buscando un remedio a su agobio. ¿Por qué será?