Guadalupe, puebla bombón

Circula en Facebook una foto hecha por un turista italiano. En ella se puede ver una sala maravillosa decorada con jaspe, estuco y pinturas murales. También se distinguen tallas barrocas de ocho mujeres y nueve cuadros de temas marianos. La imagen asombra tanto que inmediatamente deseas admirar esa belleza in situ. En el comentario de su muro, el fotógrafo pregunta: «¿Florencia, Roma...?». Y responde: «No, un lugar de España muy poco conocido: Guadalupe».

Y sí, efectivamente, la foto de esa capilla sixtina del arte nos ofrece una imagen del camarín de la Virgen de Guadalupe con sus cuadros de Luca Giordano y su pintura mural de de la Anunciación de Francesco Leonardoni. La impresión que provoca la foto en Facebook es un ejemplo de lo que continuamente nos sucede en esta región, que en cuanto nos conocen, maravillamos. La gracia está en descubrirnos. Pues bien, resulta que un nuevo concurso para elegir el sitio más bonito de España va a colocar Extremadura y Guadalupe en órbita.

Desde 2012, diversas firmas comerciales otorgan premios a los pueblos y lugares más bellos de España. Ahí está el caso de la guía Repsol, que ha promocionado lugares emblemáticos de Extremadura. Los Barruecos fue declarado Mejor Rincón 2015 de la Guía Repsol, Hervás fue segundo Mejor Rincón 2013 y el Puente de Alcántara fue el Mejor Rincón Guía Repsol 2014.

Esto demuestra, por un lado, que estos tres lugares son muy bellos, pero también que puestos a votar en Internet no nos gana nadie. Sospecho que esa fiebre votante tiene mucho que ver con el orgullo herido y la sensación de grandes desconocidos que nos embarga históricamente.

El caso es que Repsol dejó de convocar su concurso en 2016, no sé si pensando que, de convocarlo, volvería a ganar un enclave extremeño y no era cuestión de apabullar con tanta belleza al resto del país. Pero no nos aflijamos porque otra firma ha cogido el testigo de la petrolera. Y esta tiene más glamour por mucho que las modernas gasolineras de Repsol estén diseñadas por Norman Foster.

El nuevo concurso es una convocatoria bombón y no se premia al Mejor Rincón, sino al Pueblo más Bello y Bueno. Quien premia esta vez es nada más y nada menos que la firma del chocolate relleno con avellana servido por un mayordomo, es decir, Ferrero Rocher. Y el premio no es solo una placa y mucho orgullo, sino que la firma que compra cerezas en Cáceres y Castelo Branco (Valle del Jerte y Fundão) para rellenar sus Mon Cheri premiará al pueblo bueno y bello regalándole la iluminación navideña de este año.

El Grupo Ferrero tiene su origen en Alba (Italia). Nace en 1946 y hoy es el tercer fabricante mundial de dulces y chocolates con más de 30.000 empleados y 22 fábricas en 53 países. Para ellos, regalar luces es «pecatta minuta», pero para el pueblo ganador de su concurso será una inyección de orgullo, fama e iluminación. Además, el 16 de diciembre, Mediaset (Telecinco, Cuatro o Divinity) conectará en directo en horario estelar con el pueblo ganador para retransmitir el encendido del alumbrado navideño. Los pueblos que lucharán por el premio, que valorará solidaridad, belleza y riqueza gastronómica, son Combarro (Pontevedra), Ezcaray (La Rioja), Grazalema (Cádiz), Sos del Rey Católico (Zaragoza), Villafamés (Castellón) y Guadalupe. Son todos pueblos muy bellos y no dudo de su bondad, solidaridad y riqueza gastronómica, pero nuestro monasterio arrasa. Como decía el italiano de Facebook, los tesoros de Guadalupe se pueden comparar con Roma o Florencia, pero en fin, con Villafamés o Sos...

Sin embargo, aquí no se gana por fama y esplendor, sino votando. Este domingo, 15 de octubre, empezarán a emitirse en el canal Divinity unos vídeos promocionales de los seis pueblos y a partir de ese momento, todos a votar en Internet por Guadalupe. Y en ese punto, dándole a la tecla, somos imbatibles.