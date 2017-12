Un grupo de voluntarios acompañará a víctimas de violencia de género en los juicios Voluntarios de la Asociación Alma en Cáceres. :: Lorenzo cordero Una iniciativa de la Asociación Alma reúne, por el momento, a una treintena de extremeños para que las mujeres no se enfrenten solas a procesos judiciales ÁLVARO RUBIO Badajoz Domingo, 10 diciembre 2017, 08:43

«Me escribió a Facebook una mujer de Plasencia que había sido víctima de violencia de género. Ella había denunciado y en una semana se celebraría el juicio. A él, según me explicó, tenía que enfrentarse sin el apoyo de nadie y sabía que su agresor iba a ir acompañado de toda su familia. Literalmente, me dijo que ella miraba hacia atrás y no había gente apoyándola». Este fue el mensaje que una extremeña, que prefiere no revelar su nombre, mandó a Gregorio Gómez Mata, secretario de la Asociación Alma, una organización sin ánimo de lucro que nació en 2014 para apoyar a mujeres que sufren violencia de género. Le pedía ayuda y no dudó en prestársela. Para ello se puso en contacto con la asociación Red Madre de la capital del Jerte y un grupo de voluntarias se encargó de acompañarla durante el juicio.

Así nació el proyecto 'No estás sola'. Empezó con ese caso en Extremadura y hoy ya cuenta con una red de colaboradores distribuidos por casi toda la geografía española. Consiste en crear grupos de voluntarios en diferentes localidades del país que acompañen a las víctimas de violencia de género a sus juicios.

LLAMAR AL 016 es un teléfono para llamar si eres víctima de maltrato o si conoces un caso cercano de violencia machista Es gratuito, funciona las 24 horas del día los 365 días del año y no deja rastro en la factura telefónica. Nadie sabrá que has llamado. Es confidencial. Este servicio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que funciona por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, lleva en funcionamiento diez años. En ese tiempo ha recibido más de 14.000 llamadas procedentes de Extremadura. En la última década, en la región se han interpuesto más de 20.200 denuncias por violencia de género y actualmente hay más de 1.500 casos en activo.

«Lamentablemente, son muchas las mujeres que, después de dar el costoso paso para salir de una situación de maltrato, no tienen la suerte de verse acompañadas en el largo recorrido que es interponer una denuncia e intentar rehacer su vida. Muchas se ven totalmente solas por multitud de circunstancias, sin familiares y amigos que les apoyen y refuercen en el momento de la declaración, ya que durante su convivencia con el maltratador, éste se ha encargado de ir reduciendo sus círculos de amistades y de alejarla del ámbito familiar», apunta Gómez Mata, quien añade que en las últimas semanas les han solicitado más ayuda para este tipo de casos. El último llegó desde Albacete. «Al principio no teníamos colaboradores en esa ciudad, pero gracias a las redes sociales, en menos de 24 horas los conseguimos», añade.

Esta organización sin ánimo de lucro cuenta con sede en Badajoz y quiere abrir una delegación en Cáceres

Lo que ha pasado en Castilla-La Mancha es lo que ha ido sucediendo en casi todas las regiones de España. En escasas semanas la red se ha hecho cada vez más grande y ahora casi todas las provincias cuentan con colaboradores. Ellos lo único que tienen que hacer es acompañar a la víctima que lo solicite al juicio vestidos con una camiseta que les identifique y en la que se pueda leer 'No estás sola'.

«Empezamos la campaña por redes sociales y desde el principio todos los días recibo correos electrónicos. En nuestra web, www.asociacion-alma.es, hay un mapa con todos los puntos donde ya hay voluntarios. Además, nos estamos reuniendo con sindicatos de funcionarios y otras asociaciones para sumar más colaboradores», detalla Gregorio. En total, cuentan con más de medio centenar de voluntarios. En Extremadura ya se han unido a esta iniciativa una treintena de personas que se encuentran en los municipios de Badajoz, Aliseda, Trujillo, Miajadas, Don Benito, Fuente del Maestre, Jerez de los Caballeros, Escurial, Zafra, Plasencia y Cáceres.

En la capital cacereña es donde más personas han respondido a esta llamada. En total son 12, y entre ellos hay hombres, mujeres, mayores, jóvenes, profesionales del ámbito social e incluso personas a las que su situación personal les ha hecho dar un paso al frente y ayudar a los demás.

Es el caso de una pacense de 33 años. Cuando le preguntan qué le motiva a participar en este proyecto, rotundamente dice «la experiencia». Sin titubear, afirma: «Yo he sufrido violencia de género». Esta mujer, que está al frente de la gerencia de unos apartamentos turísticos y es gobernanta en un hotel, cuenta que ha sufrido malos tratos pero nunca lo ha denunciado. Estuvo recibiendo tratamiento psicológico y ahora se siente fuerte para ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo que ella ha sufrido. Cree que es necesario. «Cuando te enfrentas a algo así, no todo el mundo te cree, mucha gente te juzga. A mí me salvó la ayuda psicológica, pero aún queda mucho por hacer», asegura.

Con ella coinciden la educadora social Marta Teba y la psicóloga Sheila Rodríguez. Ambas tienen 24 años y cuando conocieron la iniciativa no dudaron en participar en ella. «Denunciar es muy difícil. No puede ser que una vez que dan ese paso, se sientan solas», afirman.

A sus ganas de ayudar se une la experiencia de José Benigno Pérez, psicólogo que ha ejercido desde el año 1977 y que, además de colaborar con la iniciativa, quiere poner en marcha la delegación de la Asociación Alma en la ciudad de Cáceres.

