La gripe aún no es epidemia en Extremadura
EFE
Jueves, 28 diciembre 2017, 14:34

Extremadura, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas zonas en las que la incidencia de la gripe permanece todavía por debajo del nivel epidémico, según el informe semanal de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La tasa global de incidencia de la gripe en el conjunto de España alcanzó la pasada semana la cifra de 119 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supera por segunda semana consecutiva el umbral epidémico «en plena fase de ascenso de la onda epidémica».

En Extremadura, la tasa de incidencia de la gripe se mantuvo la semana en 74 casos por cada 100.000 habitantes, prácticamente igual que la semana anterior (71/100.000), y aún inferior al umbral epidémico establecido para esta temporada en la comunidad, en 93 casos/100.000.

Los hospitales extremeños notificaron la pasada semana cinco nuevos casos graves ingresados con gripe, que sumados a los nueve registrados hasta la semana anterior elevan a catorce el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus, según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES.

Durante la semana que finalizó el pasado domingo no se produjo fallecimiento alguno, por lo que permanece invariable el número de personas fallecidas con infección confirmada de gripe esta temporada en la región, con un total de dos.

Los restantes doce casos notificados en Extremadura han recibido ya el alta hospitalaria, por lo que a fecha del pasado 24 de diciembre no había pacientes graves ingresados con esta patología en los hospitales de la comunidad autónoma.

Al menos ocho de los catorce pacientes que han requerido hospitalización tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe, mientas que cinco de ellos no tenían factores de riesgo y en un caso no consta.

Los factores de riesgo más frecuentes son, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (7 casos), enfermedad pulmonar, diabetes y enfermedad renal crónica (2 casos cada uno) y enfermedad hepática e inmunodeficiencia (1 caso cada uno).

Al menos ocho de los pacientes graves (57%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que cuatro sí lo habían hecho (28'5%) y en otros dos casos no consta. Entre los dos fallecidos, ambos mayores de 75 años, al menos uno de ellos no se había vacunado, mientras que en el otro caso no consta.

De los catorce casos notificados, la mayoría son mujeres (10), frente a 4 hombres. Por tramos de edad, cuatro de ellos pertenecen al grupo de personas de más de 80 años, tres al de 70 a 79 y otros tres al de 0 a 9 años, dos al de 50 a 59 años y dos más al de 40 a 49 años.