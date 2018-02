El Gobierno no aclara si finalmente limitará la plantación de frutales Cosecha de melocotón en una parcela de Arroyo de San Serván, al lado de Mérida. :: brígido A principios de marzo dirá su plan para superar la crisis del sector mientras Extremadura reitera que ha desarrollado de forma viable la fruta de hueso CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 15 febrero 2018, 08:19

La incertidumbre sigue. El Ministerio de Agricultura no desveló ayer a las comunidades autónomas si mantiene, dentro de su propuesta de plan de mejora del sector hortofrutícola, la medida de limitar las nuevas plantaciones de frutales a través del recorte de la financiación. La reunión en Madrid entre representantes del Ejecutivo de Rajoy y de las regiones productoras de fruta de hueso no aportó novedades importantes respecto al borrador de ese plan ni también hubo consenso en su contenido. El Gobierno tiene la intención de anunciar definitivamente como será ese plan a comienzos de marzo.

Como informó HOY el miércoles pasado, hay oposición en Extremadura ante el plan que ultima Agricultura por la crisis que golpea a los fruticultores, básicamente de Cataluña, Murcia y Aragón. El departamento de Isabel García Tejerina ha recabado propuestas de organizaciones agrarias, Cooperativas Agro-alimentarias de España y gobiernos autonómicos. Entre las que ve con agrado por el Gobierno se recoge arranque de frutales en todo el país para reducir la producción y que se impongan limitaciones para plantar nuevos árboles.

La consejera de Medio Ambiente y Políticas Agrarias, Begoña García Bernal, recordó ayer que la Junta, Asaja, UPA-UCE, Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura y la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) comparten una postura común que conoce Madrid. Los productores extremeños no son los culpables del exceso de producción en cultivos como el paraguayo, la nectarina o el melocotón. Y que no se puede bloquear nuevas plantaciones de frutales. Desde la región se rechaza que Agricultura, como no puede prohibirlo porque la UE lo impide, busque fórmulas para que los fruticultores desistan de plantar nuevos árboles.

«Extremadura no puede consentir que se limite la financiación para nuevas plantaciones», dice Bernal

«La propuesta del plan de mejora que se nos ha planteado tiene cosas buenas y otras con las que no estamos de acuerdo. Lo que no ofrece dudas es que una región como la nuestra, que ha tenido un desarrollo sostenible en la fruta y en otros sectores, no puede consentir que se limite la financiación para la plantación de frutales», remachó ayer la consejera García Bernal. Una financiación que, hasta ahora, corría en un 50% a cargo de los agricultores y en otro 50% con dinero público.

Impacto y conferencia

«El sector de la fruta de hueso en Extremadura genera 2.000 empleos directos, 6 millones de peonadas cada año y unas grandes centrales hortofrutícolas. La fruta de hueso extremeña se exporta a muchos países y ha conseguido hacer de la innovación una seña de identidad. No vamos a parar para impedir que se bloque a este sector», definió la titular extremeña de Agricultura.

Desde la región se recuerda que nuestros productores son un referente en el cambio e introducción de nuevas variedades de fruta de hueso para competir en un sector con problemas, entre otros motivos, por el veto ruso y la superproducción de melocotón o nectarina en Cataluña o Aragón. En Extremadura hay 25.000 hectáreas de frutales.

Miguel Ángel Gómez, gerente de Afruex, confía en que el Ministerio adopte un plan de mejora que no perjudique a los agricultores extremeños. Gómez escuchará esta tarde en Almendralejo (19.00 horas, Palacio del Vino y la Aceituna) la conferencia que ofrecerá el secretario de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas. Hablará sobre la nueva reforma de la PAC y también sobre las decisiones del Gobierno en asuntos como el bloqueo al cava, el regadío en Tierra de Barros o la fruta de hueso.