HERNÁN BALLESTEROS DE AGUIRRE abogado Martes, 24 abril 2018, 00:28

Hace exactamente 43 años (1975), mi padre, José Luis Ballesteros Doncel, escribió un artículo en este mismo periódico, titulado como este mismo, «Mi generación». Por aquella época tendría 42 años y cinco niños, yo soy el pequeño de esos cinco y ando también en la cuarentena, aunque tan solo tengo cuatro niños. Sería un ejercicio de reflexión importante leer ese artículo, para comprender a toda una generación que fue infante durante la guerra, pero que vivió los años devastadores de la posguerra. Podría publicarse junto a este y sorprendentemente estar todavía vigente. ¿Entonces? ¿No hemos avanzado?

Creo que en el párrafo final de su artículo, describe muy bien el sentir de toda esa generación, habla de diálogo, convivencia pacífica, aprender de nuestros errores y amor a España por encima de todo. Por desgracia esta generación ha empezado a dejarnos por ley natural, y son muchos los que cercanos ya a los noventa años, no dan crédito a lo que nos ocurre. Mi padre falleció en 2013, por lo que, para su desgracia, tuvo que contemplar cómo todo ese dialogo que pidió y esa convivencia en paz, aprovechando lo bueno que habíamos heredado y desechando lo demás, se empezaba a ir al garete, como decimos por aquí. Como gran parte de esa generación, leía todos los días entre cuatro y cinco periódicos, por lo que era una fuente de información privilegiada. Cuando iba a verlo y le preguntaba novedades, siempre decía: «Nada nuevo bajo el Sol hijo mío».

La memoria debe existir con el objeto de no repetir los errores pasados, no para pedir cuentas constantemente, no sabemos bien a quién a estas alturas, y revivir y enseñar a nuevas generaciones odio y enfrentamiento. Se trata de todo lo contrario, se trata de intentar conseguir que aflore lo que nos une, no lo que nos separa.

No creo que nadie de la generación de mi padre que, como él dice en su artículo, fue denominada la Generación Silenciosa, trabajase desde bien jóvenes viviendo una posguerra, el desarrollo de un país que se encontraba completamente devastado y arruinado y una entrada en democracia con tanta ilusión, para ver a parlamentarios que superan en pocos años la treintena, que no juran o prometen debidamente la Constitución, y se les permite que utilicen el Parlamento donde reside la soberanía del pueblo, para faltar al respeto a quien se les ponga por delante y que abanderan causas absolutamente rocambolescas, fuera de época, evocando una lucha de clases más que superada. Por otra parte es entendible que proliferen semejantes personajes dentro de un Parlamento donde otros que se visten correctamente y que teóricamente juran y prometen la Constitución como mandan los cánones, van de caso de corrupción en caso de corrupción y tiro porque me toca y además, precursores unos y mantenedores otros de la denominada Ley de Memoria Histórica, que no hace sino remover historias que varias generaciones habían enterrado, gastando energías en mirar todo el tiempo atrás sin que esas energías produzcan más que desazón en unos y en otros.

En aquel artículo se preguntaba, ¿por qué ese odio al pasado? ¿Por qué sacar solo la parte negativa? Parece que se ha transmitido a varias generaciones posteriores, sobre todo a los que hoy tienen entre 20 y 30 años que absolutamente todo lo que ocurrió durante los años 50, 60 y parte de los 70 es totalmente desechable, no existieron buenas personas que intentaron mejorar la vida de sus conciudadanos, no existió ni una mejora social, todos los alcaldes eran caciques, los guardias civiles de la época todos abusones, los policías que iban de gris todos unos torturadores y por supuesto los curas y las monjas todos malísimos, y así con tantos otros clichés, que se repiten en absolutamente todas las películas, series de televisión, reportajes o documentales que tratan de la época, todos ellos sacando toda la posible miseria y exagerando al máximo cualquier tipo de injusticia. Y esto va a más, no existe conquistador bueno, por cierto, casi todos extremeños, ni militar honorable de cualquier época. No es de extrañar que los nuevos españolitos no encuentren atractiva la idea de ser descendientes de los que gobernaron el mundo y realizaron varias de las mayores gestas de la Historia de la humanidad. Si tan solo un 10% de nuestra Historia fuera la de cualquier país anglosajón, el mundo entero estaría inundado de homenajes a sus paisanos, pero esto es España. Si los toros y nuestras tradiciones, fueran tradiciones inglesas o estadounidenses, habría corridas de toros hasta en la Conchinchina (dondequiera que esté), no les quepa la menor duda.

Contra todo pronóstico, creo que esto tiene solución, no estamos anestesiados del todo, ver que cuando alguien ataca seriamente nuestra Constitución, la ciudadanía sale a la calle envuelta en banderas españolas, significa que aunque llevan 40 años intentándolo, todavía no han conseguido matar el sentimiento de unidad y solidaridad entre españoles, ver que a pesar de la huelga de manos caídas de nuestros parlamentarios, la Justicia hace su trabajo y nos defiende, nos da esperanza.

Si somos capaces de transmitir a las nuevas generaciones que nuestra historia está llena de grandes personas y no de abusones intolerantes, si somos capaces de reivindicar nuestras tradiciones y transmitirlas, existe esperanza, no les quepa duda.

Confío en que mi generación no sea silenciosa, y al igual que otras anteriores se tomen en serio la libertad y la igualdad entre españoles y no veamos, más pronto que tarde, cómo el pensamiento único se apodera de nuestros hijos y las nuevas tecnologías los educan, en vez de educarlos sus padres.