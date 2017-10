De Gaudí a Zurbarán

¿Se acuerdan de su último viaje a Barcelona? ¡Qué bonito era todo! ¿Verdad? Paseaban por las calles y las avenidas llenas de flores y de turistas contentos, visitaban los museos, se acercaban a los parques y la excursión estaba llena de colores vivos, de formas alegres, de arte jubiloso, nada de conceptos complicados, desterradas las imágenes inquietantes, fuera los conceptos que encogen el alma. Gaudí, Güell, Picasso, Miró, Tapies, color, forma, luz... La Boquería con su jolgorio, su variedad, sus macedonias de fruta... Eso, Barcelona como una macedonia de fruta vista desde las golondrinas que surcan el mar o desde los funiculares que vuelan sobre la ciudad.

Lo escribía el otro día Eduardo Mendoza: Cataluña, y por ende Barcelona, no son espacios de ideas ni de conceptos, sino de emociones y de estética. La ciudad comunica por sí sola, empapa de felicidad, de flores, de tiendas cucas... Quizás no sean tiendas prácticas ni básicas, pero son las mejores tiendas de enredos divertidos. Diseño, imagen, comunicación...

El enrevesado problema catalán provoca muchas discusiones y muchos desacuerdos. Solo hay consenso en un punto: están ganando por goleada la batalla de la imagen y la comunicación. Es lógico, no hay ciudad en el mundo más capaz para esa victoria. Ninguna atrapa tanto al turista ni es más deseada por los erasmus.

Llegan los corresponsales extranjeros y se encuentran con grupos de jóvenes encantadores que les regalan flores y les explican que solo luchan por ser libres y vivir en una república catalana sostenible, igualitaria, democrática y bella. Y se lo creen, cómo no se lo van a creer si tienen ante ellos una sonrisa fresca, una flor natural, un sol radiante, un mar azul... ¿Qué puede frente al pensamiento líquido catalán la aridez del concepto legal, la dureza del precepto constitucional, la abstracción compleja del nacionalismo como filosofía ultraconservadora, supremacista y xenófoba?

En Extremadura, nos parece imposible que los catalanes no entiendan la historia y la tergiversen y manipulen, olviden los sacrificios que hemos realizado en Extremadura, y en parte de España, para que ellos progresen. No acertamos a entender que un pueblo al que, reconozcámoslo, envidiamos y creemos desarrollado y culto, no sea capaz de entender principios y conceptos que en Extremadura tenemos muy claros.

Este proceso catalán de independencia no tiene una base filosófica ni conceptual profunda, es más emoción y sentimiento primario, estética, ilusión, comunicación y diseño. Falta abstracción y sobra imaginación.

Lo de Cataluña es una revolución guay hasta que desde el domingo han empezado a darse cuenta de que no están solo ante un cuadro bonito de Miró ni ante una explosión desenfadada y creativa de Dalí, sino que les faltaban Goya, Zurbarán y el Divino Morales para completar las pinceladas del cuadro. La vida no es solo el Parc Güell, también están Los Monegros y Las Bárdenas.

A mis viajes a Barcelona, con la explosión formal de sonrisas arquitectónicas y fascinación imaginativa superficial de la Sagrada Familia, opongo mis viajes por Extremadura: el Cristo del Amparo de Alburquerque, los Zurbarán de Llerena, los retablos de Morales... Arte conceptual, duro, acongojante, oscuro, intenso... Lo ves y te toca, pero no para sustanciarse en fuegos artificiales, sino para llenarte de sensaciones inquietantes y pensamientos complejos, repletos de dudas.

Decía Unamuno a principios del XX y lo repite Sloterdijk a principios del XXI que somos un pueblo anclado a la tierra, poco dado a la imaginación. Aquí, el diseño tarda en llegar y en las tiendas triunfa el utilitarismo. Los sistemas de pensamiento endebles, por muy chachis que sean, nos parecen filfa. Paseando por el Barrio Alto de Burguillos me di cuenta de que sus vecinos tenían más que ver con un judío atribulado del siglo XV que con un barcelonés eufórico de hoy. Y eso sí que son señas de identidad.