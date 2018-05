«García Márquez usa las plantas como actores en sus obras, no como floreros»

Gabriel García Márquez no solo fue un extraordinario escritor sino un botánico notable. Tanto que el Nobel colombiano supo llevar como casi ningún literato las plantas a sus novelas. Francisco J. González Minero (17 de noviembre de 1966, Cumbres Mayores, Huelva), doctor en Farmacia por el área de Botánica y profesor titular de la Universidad de Sevilla, cuenta con 82 publicaciones científicas sobre su especialidad pero se ha volcado también en analizar la botánica en la literatura de García Márquez. Hablará en Aula HOY mañana lunes en Cáceres (Sala Cajalmendralejo, a las 20.15), y el martes en Badajoz (Colegio de Farmacéuticos, misma hora). El Colegio de Farmacéuticos pacense y la Fundación Vocento organizan esta doble cita.

-¿Qué le ha llevado a analizar la novela de García Márquez y la botánica que aparece en ella?

-Por una cuestión sentimental. Hace más de 30 años cayó en mis manos 'Cien años de soledad'. A García Márquez le habían dado recientemente el Nobel, me leí su novela y tengo que reconocer que no me impresionó entonces porque lo veía como un libro muy complicado. Tras hacer mi tesis doctoral, volví a leerlo. Por digamos deformación profesional vi que en el libro iban apareciendo plantas y las subrayé todas. Después seguí leyendo a García Márquez: 'La hojarasca', 'El coronel no tiene quien le escriba', 'Crónica de una muerte anunciada', 'El otoño del patriarca' y 'El amor en los tiempos del cólera'. Leí las novelas por el placer de leer pero me di cuenta de que había en todas ellas un montón de referencias sobre las plantas.

«En dos novelas suyas se citan más plantas que en todas las obras de Cervantes o Shakespeare»

-¿García Márquez era un experto en botánica o se limitaba a contar la flora del Caribe en sus textos?

-La flora del Caribe es inmensa. No sé cuántas especies puede haber pero seguro que 60 o 70.000. Eso es inabarcable. En España tenemos 8.000, que tampoco está mal. Pueden parecer pocas pero Reino Unido tiene 400. El caso es que García Márquez era hijo de un farmacéutico, se casó con la hija de un farmacéutico, vivió en el campo durante los primeros años de su vida, en sus estudios con los jesuitas ya hacía dibujos de plantas... Fue una persona muy curiosa porque se dedicó a aprenderse los nombres o por lo menos a aprenderse el nombre común de las plantas. A diferencia de otros escritores, García Márquez pone las plantas en su sitio. En concreto, las del Caribe colombiano. No son floreros, no son decoración en sus obras. Otros escritores ponen plantas que ni siquiera están en la región en la que se desarrolla su historia novelada.

Actores secundarios

-Es decir, ¿habla con propiedad?

-Con propiedad. Y las pone en su sitio clave, en la narrativa digo, en cada momento. Las plantas son actores secundarios de sus novelas, tienen un papel importante con García Márquez. Otro escritor como Vargas Llosa también pone plantas en sus obras pero no tienen significado. Y otros autores directamente se las inventan, es decir, poner plantas en sitios donde no las hay. Si hiciésemos el experimento de quitar todas las plantas de las novelas de García Márquez veríamos como estas cambiarían radicalmente. Es un botánico aficionado que, sin ser un experto, sabe mucho. Tiene conocimientos sobre botánica mucho más amplios que la inmensa mayoría de escritores contemporáneos.

-Dice que en 'Cien años de soledad' y 'El amor en los tiempos del cólera' se citan más plantas que en las obras completas de Shakespeare y Cervantes.

-Sí. Es algo tremendo. Tengo contadas 171 referencias botánicas y 73 familias de angiospermas. Eso es mucho. Las nombradas un mayor número de veces son de la familia de las leguminosas, gramíneas, malváceas, solanáceas y labiadas. Según su utilidad son alimenticias y medicinales. Con García Márquez, las plantas con flores de colores vivos y con aromas intentan trasladarnos sensorialmente el color y el olor del Caribe. Y con mucha maestría las usa para contar artificios religiosos y pasajes eróticos, entre otros.

-El que la botánica tenga un papel de peso con García Márquez, ¿ayuda más a que la gente se interese por la botánica o por la literatura?

-La botánica tiene fama de asignatura difícil porque tiene muchos nombres. No puede ser de otra manera. Es que desde que el hombre es hombre ha recurrido a las plantas, son estudiadas desde la antigüedad. Y todas tienen nombres antiguos, provienen del latín o el griego. Una de las formas para que la gente se interese por la botánica es a través de recursos como la literatura. Es una forma de vencer los reparos a la hora de estudiar o aprender botánica.

-Como experto en botánica le pregunto por las cianobacterias, esto es, las algas que han aparecido en un embalse extremeño, el de Los Molinos, y que han impedido que miles de personas puedan beber de él esta semana. ¿Qué son las cianobacterias?

-Son bacterias que hacen la fotosíntesis. Pueden crecer de forma brusca en pocos días. Si el agua ha recibido una gran cantidad de nutrientes, que provienen generalmente de la actividad agrícola, las cianobacterias se disparan. Forman un manto, no dejan pasar la luz y el agua pierde todo el oxígeno y se pudre. Hay que quitar esa capa de algas.