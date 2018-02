El SES garantiza que las farmacias suministrarán autoinyectores de adrenalina

BADAJOZ. El Servicio Extremeño de Salud se ha dirigido a la Agencia Española del Medicamento, a los profesionales sanitarios y a los Colegios de Farmacéuticos de Cáceres y Badajoz para comunicarles «la necesidad de mantener la calma y no crear una alarma social innecesaria» después de que la Asociación Extremeña de Alergias Alimentarias (Aexaal) haya alertado de que las farmacias extremeñas no disponen desde mediados de diciembre de los autoinyectores de adrenalina que utilizan las personas alérgicas de más de 25 kilos de peso para combatir de forma rápida las reacciones anafilácticas, nombre que reciben los episodios graves de alergia que pueden causar la muerte si no son tratados a tiempo.

«La alarma social es innecesaria porque, afortunadamente, es un medicamento que se utiliza en condiciones excepcionales y por pacientes ya diagnosticados», explica el SES.

La nota oficial afirma también que «al ser un medicamento sustituible, la farmacia puede dispensar aquel que tenga disponible», por lo que garantiza que ningún paciente se quedará sin ese medicamento si su médico lo receta.

Sin autoinyectores

Estas explicaciones se han conocido después de que la Aexaal denunciara que en las farmacias de la región no se puede comprar desde hace semanas el autoinyectable que llevan consigo las personas alérgicas a los alimentos, al látex y a las picaduras de abeja y avispa.

El colectivo que representa a los alérgicos ha explicado que el problema se ha producido después de que el Ministerio de Sanidad redujera el precio máximo de venta de los autoinyectores de 300 microgramos, decisión que ha llevado a uno de los laboratorios que los fabricaban a dejar de distribuirlos en las farmacias españolas.