Fueros de Euskadi y Cáceres

Cada vez que alguien habla de dinero y de la injusta financiación autonómica española, los nacionalistas sacan la Falange a pasear. Los últimos en utilizarla como arma arrojadiza han sido los vascos del PNV, que al hablar el líder de Ciudadanos del Cuponazo para referirse al Cupo vasco, han tildado a Rivera de falangista y a los afiliados a su partido de flechas y cachorros de José Antonio. No sé qué tendrá que ver la financiación autonómica con la Falange, pero sí sé lo que tienen que ver los nacionalistas con el dinero. Porque, seamos claros, detrás del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán lo que hay es una burguesía, históricamente poderosa y políticamente muy activa, que ha procurado adaptar la economía española a sus necesidades. En el caso gallego, la ausencia de poderío económico en su burguesía ha convertido el espíritu nacional en algo más culto y tradicional que económico. En Galicia, al igual que en Extremadura, la aristocracia y la burguesía actuaban desde Madrid y no necesitaban leyes proteccionistas pues ya controlaban la situación bien asentadas en la Corte.

En el debate sobre los fueros vascos y sobre el cupo en Euskadi, que tanta polémica levanta estos días, hay que reconocer, se mire como se mire, que esa particularidad financiera es irracional, no es igualitaria y es injusta. Con razones lógicas no tiene defensa alguna. Otra cosa es que sea defendible, desde el punto de vista político, mantener el cupo devenido de los fueros, porque así se conserva un equilibrio y tenemos aquella región tranquila. De hecho, a lo largo de la historia, sobre todo durante las últimas dictaduras, las leyes y los reglamentos favorecían el desarrollo catalán y vasco obligando a comprar allí lo que era más barato en otros sitios, prohibiendo crear industrias que hicieran competencia a su textil y a su acero y obligando a las cajas de ahorro a prestar a las empresas de Cataluña y del País Vasco dinero a intereses mínimos, mientras en el resto de España esos intereses se disparaban.

Si hay que bendecir el cupo y los fueros por razones políticas y por el bien de España, pues nada, se bendice. Es como la monarquía, que racionalmente es muy difícil de defender, pero políticamente convence a la mayoría de los españoles. Aunque el caso de los fueros es muy particular y, desde luego, llamar falangistas a quienes los critican, ya sea Ciudadanos, ya sean los valencianos de Compromís, suena a pataleta.

Para explicar esto de los fueros y sus ventajas económicas, me gusta retrotraerme a la Edad Media, buscar los orígenes históricos y comparar. Es lo que hago con el nacionalismo catalán, cuyas raíces y orígenes son los mismos que podría tener un posible nacionalismo extremeño, pero con la diferencia de que aquí no hemos manipulado la historia para convertir A Fala, Viriato o las guerras con Portugal en la base de nuestra identidad única.

Trasladémonos al siglo XIII. Los vascos se unen a la Corona de Castilla y mantienen sus fueros y Cáceres es conquistada por el rey de León, que la dota de un fuero. Cáceres pasará luego a la Corona de Castilla y mantiene también su fuero, que la reina Isabel la Católica jura cuando llega a la ciudad en 1479, como recoge una placa colocada junto al Arco de la Estrella. Eso, que en Cáceres ni se celebra ni se mitifica, es lo mismo que hacían los reyes de Castilla ante el Árbol de Gernika.

Evidentemente, el fuero cacereño y sus singularidades impositivas, incluidas las multas a quienes no saludaban por la calle o diferentes exenciones, ya no están vigentes, supongo que porque no hubo nunca en la ciudad una aristocracia ni una burguesía poderosas que se quedaran aquí, no se marcharan a Madrid y exigieran mantener su autonomía fiscal para favorecer el desarrollo autónomo de la economía cacereña.

No hay razones justificadas para defender fueros ni cupos. Hay ventajismo económico, como demuestran decenas de estudios muy serios. Y criticarlos no es falangismo, sino pura lógica.