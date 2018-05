La foto de la encuesta Hay pesimismo entre los encuestados: creen que la crisis de Cataluña perjudicará a los extremeños y no acaban de confiar en la buena marcha del proyecto del tren Lunes, 28 mayo 2018, 23:37

HOY ha publicado durante tres días los resultados de una encuesta sobre intención de voto, valoración de líderes y gestión de la Junta de Extremadura. Conocer qué piensan los extremeños sobre sus políticos y sobre asuntos de interés para la región contribuye a formarse una opinión más ajustada sobre las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. A un año de las elecciones autonómicas la foto fija muestra a un PSOE fuerte, pero con escasas posibilidades de gobernar con mayoría absoluta; a un PP que se debilita confirmando la tendencia que ya reflejó la encuesta que se realizó en 2017; a un emergente Ciudadanos que, sin tener aún un líder claro en Extremadura, multiplica por 10 su potencial en número de escaños; y a un Podemos que pierde fuelle en la región, incluso en la valoración de su líder, Álvaro Jaén (4,13), uno de los que peor nota obtiene, solo por encima de Pablo Iglesias (3,48).

El sondeo aporta detalles en los que merece la pena detenerse, como que la mayoría de los extremeños aprueba la gestión de la Junta de Extremadura (42%) mientras que hace un año eran mayoría los que la suspendían. Resulta llamativo también que todos los consejeros que forman parte del Gobierno regional superen el cinco, excepto el más conocido de todos, José María Vergeles. Aunque su suspenso se contradice con el aprobado que sí recibe el área que gestiona, la Sanidad, se pone de manifiesto el desgaste que le han ocasionado las polémicas abiertas en su departamento.

No es una sorpresa que el paro siga siendo la mayor preocupación de los extremeños. La encuesta es un espejo de los datos de desempleo en la región, que en el primer trimestre del año estaban en un insoportable 26%. Y no parece que proyectos como la mina de litio de Cáceres, rechazado por una mayoría, vayan a ayudar a rebajar la tasa de desempleo.

El 37% de los extremeños se opone a la excavación minera, y la oposición es todavía más alta en Cáceres, la ciudad en que se instalaría y donde el 'no' alcanza el 40,7%. Curiosamente, son los potenciales votantes del PP en Cáceres los que más a favor se muestran de este proyecto, y eso a pesar de que ha sido este partido el que más se ha opuesto públicamente a él.

Un aspecto llamativo que se desprende de la encuesta es el porcentaje de personas que no se pronuncian, tanto en el asunto de la mina de litio como en otros más generales, como la gestión de la Junta de Extremadura. La falta de opinión deja un gran blanco lleno de incógnitas para los partidos, que buscarán las mejores estrategias para ganar las próximas elecciones. Ciudadanos tratará de seguir sacando réditos de la crisis de Cataluña y el PP intentará que los escándalos de la Gürtel no echen por tierra sus opciones en Extremadura. Está por ver cómo el PSOE extremeño escapa del desgaste que inevitablemente producirá la marejada levantada por la moción de censura presentada ya por Pedro Sánchez. La encuesta dibuja un mapa político que empieza a ser poco frecuente en España: la resistencia del bipartidismo. PSOE y PP siguen sumando más del 70% de los apoyos en Extremadura, una situación envidiable para populares y socialistas de otras comunidades. La incógnita que se abre ahora es cómo afectará la inestabilidad política nacional, que probablemente continuará durante los próximos meses, a la intención de voto de los extremeños. El sondeo recoge un punto de pesimismo: los encuestados no se creen que las movilizaciones a favor de la mejora del tren hayan tenido efecto y, sobre todo, están convencidos mayoritariamente de que la crisis de Cataluña terminará perjudicando a los extremeños.